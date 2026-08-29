Κόβατς για Κωνσταντέλια: «Αυτό που είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό»

Ο Νίκο Κόβατς εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Παγωμάρα επικρατεί στην Ντόρτμουντ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να αποχωρεί τραυματίας και να υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Μετά την αναμέτρηση, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Όλε Μπουκ, έκανε δηλώσεις και εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό, με τον Νίκο Κόβατς να μεταφέρει και αυτός την αγωνία του.

«Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό», παραδέχτηκε ο Κροάτης προπονητής της Μπορούσια, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στο επόμενο διήμερο προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Όλα αυτά, λίγο μετά το παρθενικό γκολ του Ντέλια με τον γερμανικό σύλλογο, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του...