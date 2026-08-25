Η επική συζήτηση του Κωνσταντέλια με τον Καρέτσα πριν βγουν στο γήπεδο της Ντόρτμουντ: «Δεν είμαι έτοιμος για αυτό...»

Βγήκε στη δημοσιότητα με την πρώτη αντίδραση του Γιάννη Κωνσταντέλια όταν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο του Signal Iduna Park αλλά και την ατάκα του Καρέτσα.

Όλη η Γερμανία μιλάει για το ντουέτο Καρέτσας-Κωνσταντέλιας που απέκτησε η Ντόρτμουντ δίνοντας κάτι παραπάνω από 60 εκατ. ευρώ για να τους αποκτήσει, με τους δύο Έλληνες να μαγεύουν στα πρώτα τους λεπτά με τη φανέλα της ομάδας.

Κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, αμφότεροι έστρεψαν όλα τα φώτα πάνω τους, με τον άλλοτε μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ να δείχνει από την αρχή για το τι είναι ικανός να κάνει. Και όμως, πριν την πρώτη σέντρα στο ματς, είπε μία απίθανη ατάκα στον συμπατριώτη του σχετικά με το Signal Iduna Park.

Βγήκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου δείχνει τους δύο Έλληνες διεθνείς να περπατούν προς τον αγωνιστικό χώρο. Για τον Κωνσταντέλια ήταν η πρώτη φορά που μπαίνει στο συγκεκριμένο στάδιο καθώς ο Καρέτσας είχε αγωνιστεί σε φιλικό κόντρα στη Ρόμα πριν από λίγες μέρες.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός, λοιπόν, προετοίμασε τον συμπατριώτη του τη στιγμή ήταν στη φισούνα για το τι θα δει μπροστά του μόλις βγει στο γήπεδο. Η λέξη «μαγεία» ταίριαξε και στους δύο, με τον Κωνσταντέλια να λέει μετά ότι: "δεν είμαι έτοιμος για αυτό" και να λαμβάνει την απάντηση από τον Καρέτσα: "Είσαι, είσαι".

Τελικά ο ταλαντούχος εξτρέμ είχε δίκιο αφού ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ήταν εντυπωσιακός στο διάστημα που αγωνίστηκε (μπήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο) και μαγνήτισε όλα τα βλέμματα πάνω του.