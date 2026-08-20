Κόβατς για Κωνσταντέλια: «Είναι έτοιμος να αγωνιστεί, θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τη Μπάγερν»

Ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ αναφέρθηκε στον Γιάννη Κωνσταντέλια και στο πότε θα κάνει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός το ντεμπούτο του με τους Βεστφαλούς.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (23/08) τη Μπάγερ Μονάχου στον τελικού του γερμανικού Super Cup, με το σύλλογο από τη Βεστφαλία να θέλει να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική χρονιά με έναν τίτλο.

Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε στο νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, για τον οποίο οι Γερμανοί έβγαλαν από τα ταμεία τους σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Αναλυτικότερα, ο 54χρόνος τεχνικός ρωτήθηκε σχετικά με το πότε θα κάνουν το ντεμπούτο τους τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο Ντέλιας και ο Τζόι Φέρμαν, με τον ίδιο να απαντάει πως αμφότεροι βρίσκονται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και θα είναι μέρος της αποστολής για τον αγώνα με τους Βαυαρούς.

«Ο Γιάννης φτάνει σήμερα (20/8) το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέρμαν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Αμφότεροι είναι ετοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Γερμανός προπονητής.

Niko Kovac:



"Waldi can play on Saturday. Carney trained with the team for the first time today. The squad is pretty full. We’ll have to drop a few players. Giannis arrives this evening. Joey and he are in top form. Both are physically ready to play. I don’t see any problem with… pic.twitter.com/kSVvSHTswA — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) August 20, 2026

Το επίσημο ντεμπούτο του στον συγκεκριμένο αγώνα αναμένεται να κάνει και ο έτερος Έλληνας της Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος εντυπωσίασε τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας.