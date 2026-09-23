Η Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον γερμανικό σύλλογο.

Όπως πήγε στη Βόλφσμπουργκ έναν χρόνο πριν, έτσι αποχώρησε ο Κρίστιαν Έρικσεν, με τον γερμανικό σύλλογο να ανακοινώνει την αποδέσμευση του Δανού μεσοεπιθετικού λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, που είχε διάρκεια μέχρι το 2027.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής είχε πάει στους Λύκους ως ελεύθερος τον Σεπτέμβριο του 2025, έχοντας αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον ίδιο να αναφέρει πως θέλει να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του, στη Δανία.

«Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό για μένα να βρίσκομαι κοντά στην οικογένειά μου στη Δανία. Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να βρούμε μαζί μια λύση. Η παρουσία μου στη Βόλφσμπουργκ σημαδεύτηκε από πολλές καλές και δύσκολες στιγμές. Γνωρίζω ότι ο σύλλογος βρίσκεται πλέον σε καλά χέρια, ώστε να πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Bundesliga, και είμαι πεπεισμένος ότι έχει ένα επιτυχημένο μέλλον μπροστά της.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσοι με στήριξαν στην ομάδα και στο Βόλφσμπουργκ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που αγωνίστηκα για εσάς και θα θυμάμαι με πολλή αγάπη αυτή την περίοδο», ανέφερε ο Έρικσεν, που μέτρησε τρία τέρματα και δέκα ασίστ σε 34 συμμετοχές με την πρώην, πλέον, ομάδα του.

Μένει να δούμε αν ο έμπειρος ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει να αγωνίζεται εντός συνόρων, λίγους μήνες μετά την κατάρρευσή του σε φιλική αναμέτρηση της Δανίας με την Ουκρανία, που θύμισε σε όλους τις δραματικές στιγμές στο Euro που έγινε το 2021.