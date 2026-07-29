Ο Μάνουελ Νόιερ μιλώντας σε γερμανικό μέσο ανέφερε πως αυτή (2026-2027) θα είναι πιθανότατα η τελευταία του σεζόν στο ποδόσφαιρο.

Μετά το οριστικό «αντίο» του στην Εθνική Γερμανίας με την ολοκλήρωση της παρουσίας των Πάντσερ στο Μουντιάλ, ο Μάνουελ Νόιερ ετοιμάζεται να αποχωρήσει οριστικά από την ενεργό δράση.

Ο σπουδαίος Γερμανός πορτιέρε μίλησε στην BILD ενόψει της νέας σεζόν (2026-2027) και αποκάλυψε πως αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η τελευταία της τεράστιας καριέρας του.

«Δεν παίζω παιχνίδια για να πω: ''Αυτό είναι το τελευταίο μου παιχνίδι'' – ανεξάρτητα από το αν μπορεί να βρέθηκα για τελευταία φορά σε κάποιο γήπεδο. Αλλά σίγουρα φαίνεται πως θα αποσυρθώ!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κίπερ της Μπάγερν Μονάχου.

Όσον αφορά το γεγονός πως ανανέωσε για ακόμη μια σεζόν με τους Βαυαρούς, ο 40χρονος Νόιερ τόνισε ότι το έπραξε διότι μπορεί ακόμη να βοηθήσει την ομάδα του και του είναι πολύ ευχάριστο να αγωνίζεται για την Μπάγερν.

«Στο 85% των περιπτώσεων πιθανότατα θα είχα σταματήσει, αλλά είναι απλώς ευχάριστο να παίζω σε αυτή την ομάδα, με το επιτελείο και το προπονητικό τιμ. Έχουμε πάντα την ευκαιρία να διεκδικούμε όλους τους τίτλους. Ως ομάδα, βρισκόμαστε στο απόγειο της απόδοσής μας. Γι' αυτό, αυτή η ομάδα, το ρόστερ και η δομή που διαθέτουμε στον σύλλογο ανήκουν σε εκείνο το 15% των περιπτώσεων όπου είπα: Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσω. Είναι απλώς ευχάριστο».