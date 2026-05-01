Ο άλλοτε προπονητής της Ρέντινγκ, Μαρκ Μπόουεν, αποκάλυψε μία απίθανη ιστορία από την εποχή που είχε παίκτη τον Μάικλ Ολίσε.

Παρότι πέρασε σαν πιτσιρικάς από Άρσεναλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, ο Μάικλ Ολίσε χρειάστηκε να φτιάξει το όνομά του στη Ρέντινγκ πριν η Κρίσταλ Πάλας του δώσει την ευκαιρία να δοκιμαστεί στην Premier League. Όλα αυτά, πριν ο Γάλλος μεσοεπιθετικός γίνει βασικός στέλεχος της Μπάγερν Μονάχου...

Μιλώντας στο ZDF, ο άλλοτε προπονητής του στη Ρέντινγκ, Μαρκ Μπόουεν, θυμήθηκε τη συνύπαρξή του με τον 24χρονο σήμερα ποδοσφαιριστή και μάλιστα αποκάλυψε τι έκανε ο Ολίσε προκειμένου να μην αργεί στην προπόνηση...

Όπως ανέφερε ο Ουαλός, «ο Μάικλ έλεγε πως δεν ήθελε να κολλήσει στην κίνηση και να περάσει πολλή ώρα στο αυτοκίνητο. Μάλλον ξεκινούσε γύρω στις 5:30 το πρωί για να προλάβει να είναι στην ώρα του στην προπόνηση. Έφτανε λοιπόν και τον έπαιρνε ο ύπνος στο τιμόνι. Όταν ξεκινούσε η προπόνηση στις 9:00, οι μεγαλύτεροι παίκτες με ρωτούσαν πού είναι και αν άργησε.

Τους έλεγα πως "μπορεί να άργησε για την προπόνηση, αλλά εσείς ήσασταν ακόμα στο κρεβάτι όταν ο Μάικλ πάρκαρε". Ήταν απλά ένα παιδί και τον έπαιρνε ο ύπνος, έπρεπε να του χτυπήσουμε το τζάμι και να τον ξυπνήσουμε για την προπόνηση».