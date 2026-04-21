Η συμπεριφορά του Μάικλ Ολίσε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Μπάγερν Μονάχου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος προκάλεσε νεύρα και ερωτηματικά.

Η τρέχουσα σεζόν κυλάει με... ονειρικούς ρυθμούς για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία είναι αρκετά κοντά σε ένα ακόμη τρεμπλ.

Οι Βαυαροί πανηγύρισαν και μαθηματικά την κατάκτηση του 35ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους, μετά το 4-2 επί της Στουτγκάρδης την Κυριακή (19/4) και με 4 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της Bundesliga. Επιπλέον, βρίσκονται στα ημιτελικά σε Champions League και Κύπελλο Γερμανίας, όντες φαβορί και στις δυο διοργανώσεις.

Ωστόσο, τα σύννεφα δεν... απουσιάζουν πάνω από την «Αλιάνζ Αρένα», αφού η συμπεριφορά του Μάικλ Ολίσε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη «σαλατιέρα», έχει προκαλέσει εκνευρισμό και ερωτηματικά στον κόσμο της γερμανικής ομάδας.

Ο Γάλλος winger που πραγματοποιεί μαγική σεζόν και είναι με διαφορά ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Βινσέντ Κομπανί, αρνήθηκε να φορέσει το ειδικά σχεδιασμένο μπλουζάκι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, Παράλληλα, απουσίαζε από την ομαδική φωτογραφία της Μπάγερν.

Ο σύλλογος ακόμη δεν έχει σχολιάσει το γεγονός, όμως αρκετοί χρήστες των social media βλέπουν τα παραπάνω ως σημάδια αποχώρησης του 24χρονου που μετράει 18 γκολ και 29 ασίστ σε 44 συμμετοχές φέτος!