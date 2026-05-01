Ριέρα: «Δε θα αποδεχτώ κανένα ψέμα, δεν είμαι μαριονέτα και απαιτώ σεβασμό»
«Πυρ και μανία» ο Άλμπερτ Ριέρα με δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με το Αμβούργο (02/05, 16:30), για την 32η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.
Ο Ισπανός κόουτς είχε αγανάκτηση και δυσαρέσκεια με τους ρεπόρτερ που καλύπτουν τα τεκταινόμενα γύρω από τον σύλλογο και είπε χαρακτηριστικά πως υπάρχει πολύ... δηλητήριο στην κριτική προς τον ίδιο και τους αθλητές του.
Με κατηγορηματικό ύφος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κάποια ένταση στις σχέσεις του με τον φορ της Άιντραχτ, Τζόναθαν Μπούρκαρντ. Όλα ξεκίνησαν από τη μη χρησιμοποίηση του 25χρονου Γερμανού φορ στον προηγούμενο αγώνα κόντρα στην Άουγκσμπουργκ (1-1), παρά το γεγονός πως δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και την τρέχουσα σεζόν έχει βρει δίχτυα δέκα φορές.
Κλείνοντας, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα και τόνισε πως κύριο μέλημά του είναι η επιτυχία και η ηρεμία στις τάξεις του συλλόγου.
Υπενθυμίζουμε πως ο Ριέρα μετακόμισε στη Φρανκφούρτη στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου. Προηγουμένως είχε μια επιτυχημένη θητεία στη Σλοβενία, στους πάγκους των Ολίμπια Λιουμπλιάνας και Τσέλιε. Με τη δεύτερη αντιμετώπισε τη φετινή σεζόν την ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.
Στο παρελθόν ως παίκτης, είχε περάσει από τα μέρη μας, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.
🚨Albert Riera today in the press conference:— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2026
“I will not accept lies. I am not a marionette. I am the coach. I expect respect. So if you write something, be careful - not because of you or me, but because of the loyal fans who love the club. They deserve to know the truth.
