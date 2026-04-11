Μεγάλη απόδραση για τη Λεβερκούζεν που επιβλήθηκε με 1-0 επί της Ντόρτμουντ και τρέχει να προλάβει το Champions League. Σταθερά σε τροχιά τετράδας η Λειψία.

Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν 0-1

Τεράστιο διπλό στη Βεστφαλία πανηγύρισε η Λεβερκούζεν, η οποία επικράτησε 1-0 επί της Ντόρτμουντ κι έκανε τεράστιο άλμα στη μάχη που δίνει για να προλάβει τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της επόμενης περιόδου. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Άντριχ στο 42΄, με τις Ασπιρίνες να παραμένουν στην 5η θέση και το -1 από την πρώτη τετράδα, τη στιγμή που η Ντόρτμουντ έμεινε δεύτερη και πρακτικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου.

Λειψία – Γκλάντμπαχ 1-0

Ζορίστηκε αλλά πήρε αυτό που ήθελε η Λειψία, που λύγισε με 1-0 την Γκλάντμπαχ εντός έδρας και είναι μόνη τρίτη στη βαθμολογία της Bundesliga, ούσα γερά στο κόλπο για την έξοδο στο Champions League. Τα Πουλάρια άντεξαν για 80 λεπτά, καθώς στο 81’ ο Ντιομαντέ σημείωσε το γκολ που έκρινε την τύχη του αγώνα, με τους ηττημένους να χάνουν για πρώτη φορά μετά από τρεις αγωνιστικές.

Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-2

Ολοένα πιο κοντά στον υποβιβασμό βρίσκεται η Βόλφσμπουργκ, που έχασε 2-0 εντός έδρας από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και παραμένει στο -4 από τα μπαράζ και στο -6 από τη σωτηρία, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος. Χόιλουντ (21’) και Καλιμουεντό (32’) έκριναν την αναμέτρηση με τα γκολ τους, με τους Λύκους απλά να μειώνουν στο τελικό 2-1 στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πεϊτσίνοβιτς. Σημειώνεται πως ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν αγωνίστηκε λόγω τιμωρίας.

Χάιντενχαϊμ - Ουνιόν 3-1

Σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που δίνει για τη σωτηρία της πανηγύρισε η Χάιντενχαϊμ! Η ουραγός της Bundesliga επιβλήθηκε με 3-1 επί της Ουνιόν και συνεχίζει να παλεύει για να σώσει την κατηγορία. Ο Χόνσακ με δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο έχτισε τις βάσεις νίκης, προτού οι φιλοξενούμενοι μειώσουν σε 2-1 με τον Κοέρφελντ στο 70΄. Εννιά λεπτά αργότερα ωστόσο ο Ζιβζιβάτζε διαμόρφωσε το 3-1 και κλείδωσε το τρίποντο.