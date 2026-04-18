Η Λειψία πέρασε από την έδρα της Άιντραχτ με 3-1 και διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του πίνακα της Bundesliga, που δίνει το εισιτήριο για το ερχόμενο Champions League.

Νίκη-χρυσάφι για τη Λειψία στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ με 3-1! Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στην τρίτη θέση με 59 βαθμούς και περιμένουν στραβοπάτημα της τέταρτης Στουτγκάρδης, προκειμένου να μην την έχουν συγκάτοικο.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν χορταστικό με ένταση, ρυθμό και δύο γκολ. Στο 27ο λεπτό, ο Ντιομαντέ έδωσε το προβάδισμα στη Λειψία, έπειτα από ασίστ του Κλόστερμαν. Επτά λεπτά αργότερα, ο Λάρσον έφερε το ματς στα ίσα για τους γηπεδούχους, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

To δεύτερο μέρος ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για την ομάδα της Σαξονίας, η οποία πανηγύρισε μια κομβική νίκη σε μια παραδοσιακά δύσκολη έδρα της Bundesliga. Όλα έγιναν στο τελευταίο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης. Ο Αντόνιο Νούσα έκανε το 2-1 μετά από τελική πάσα του Φίνκγκραφε στο 70'. Στο 81ο λεπτό ο Νούσα ήταν αυτός που... σέρβιρε, και ο Χάρντερ εκτέλεσε για το τελικό 3-1.

Οι γηπεδούχοι έμειναν στην έβδομη θέση της κατάταξης με 42 βαθμούς. Η έκτη Λεβερκούζεν έχει δέκα παραπάνω με αποτέλεσμα η ομάδα της Φρανκφούρτης να μην έχει αξιώσεις για ευρωπαϊκό εισιτήριο, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του γερμανικού πρωταθλήματος.