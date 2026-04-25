Αμβούργο - Χόφενχαϊμ 1-2: Ζωντανή για το Champions League
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Χόφενχαϊμ, που επικράτησε 2-1 του Αμβούργου εκτός έδρας και ανέβηκε τέταρτη στη βαθμολογία της Bundesliga, με έναν βαθμό αλλά και ένα ματς περισσότερο από τη Στουτγκάρδη - την ώρα που η Λεβερκούζεν βρίσκεται στο -2. Σημειώνεται ότι η ομάδα του Κρίστιαν Ίλτσερ έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή έξοδο, ωστόσο θέλει να πάρει το μάξιμουμ, επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από επτά χρόνια.
Το ματς κρίθηκε στο πρώτο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο 18' με γκολ του Ασλάνι. Ο Γκλάτζελ ισοφάρισε με πέναλτι στο 34', όμως ο Λέμπερλε στο 45' διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Για τον Δεινόσαυρο, αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη, με τη διαφορά από τα μπαράζ να είναι πέντε βαθμοί, τρεις στροφές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
