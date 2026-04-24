Η Λειψία επικράτησε 3-1 της Ουνιόν Βερολίνου εντός έδρας και είναι μια ανάσα από την έξοδο στο Champions League.

Έτοιμη να επιστρέψει στο Champions League μετά από μονοετή απουσία είναι η Λειψία, που επικράτησε εύκολα 3-1 της Ουνιόν Βερολίνου εντός έδρας και είναι μια ανάσα από την εξασφάλιση μιας θέσης στην τετράδα της βαθμολογίας της Bundesliga.



Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 22', με τον Φινκγκράφε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Ρόμουλο εκμεταλλεύτηκε μεγάλο λάθος στην αντίπαλη άμυνα και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, που πήγε στην ανάπαυλα με σημαντικό αβαντάζ.



Οι Κόκκινοι Ταύροι έφτασαν και σε τρίτο τέρμα στο 63', με τον Μπάκου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από ωραία συνεργασία με τον Ντιομαντέ. Οι πρωτευουσιάνοι κατάφεραν να μειώσουν με δυνατή κεφαλιά του Ντούκι στο 78', με το 3-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.