Η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε χρέη πρώτης προπονήτριας ανδρικής ομάδας στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, μετά τη σχετική απόφαση της Ουνιόν Βερολίνου.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο Guardian, η Γερμανίδα τεχνικός περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ότι θα αναλάβει τα ηνία της πρώτης ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικα: «Ήμουν στο σπίτι με το λάπτοπ μου και έκανα προετοιμασία για την Κ19. Τότε με κάλεσε ο πρόεδρός μας, Ντιρκ Τσίνγκλερ, και μου είπε "Το αναλαμβάνεις εσύ τώρα. Βασίζομαι πάνω σου"».

Σχετικά με την απόφαση αυτή, που είναι κάθε άλλο παρά συνηθισμένη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Έτα ξεκαθάρισε πως η επιλογή της δεν αποτελεί επικοινωνιακό τέχνασμα της Ουνιόν, αλλά βασίζεται στην ικανότητά της να καθοδηγήσει την ομάδα μέχρι την παραμονή στην κατηγορία. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Το κρίσιμο ερώτημα είναι: Ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά; Χωρίς να έχει να κάνει με το φύλο. Στην περίπτωσή μου στην Ουνιόν Βερολίνου, μπορώ να πω ότι νιώθω πως με εμπιστεύονται. Πιστεύουν ότι μπορώ να κρατήσω την ομάδα στην Bundesliga. Δεν είμαι απλά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα».

Παρά την τεράστια δημοσιότητα που έχει λάβει τελευταία, η ίδια παραμένει προσηλωμένη στο έργο της, αν και αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα του ρόλου της για την κοινωνία. Ανέφερε χαρακτηριστικά επ'αυτού: «Μπορώ να καταλάβω το ενδιαφέρον που έχει προκύψει. Έχω επίγνωση του τι σημαίνει αυτό κοινωνικά. Δημιουργεί μια ευθύνη για μένα, είτε μου αρέσει είτε όχι. Ο πρωταρχικός μου στόχος δεν ήταν ποτέ να ενισχύσω τον ρόλο των γυναικών, πάντα ήθελα να πείθω με την απόδοσή μου. Θέλω να με βλέπουν ως προπονήτρια ποδοσφαίρου».

Η Έτα αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από μικρή σε ανδροκρατούμενους χώρους και στα σεξιστικά σχόλια που έλαβε στο διαδίκτυο, τονίζοντας: «Ο καθένας δικαιούται να έχει τη γνώμη του. Συνήθως λέει περισσότερα για το άτομο παρά για μένα. Βλέπω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκεπτικισμό. Δεν διαβάζω τίποτα από αυτά εγω η ίδια».