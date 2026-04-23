Αινιγματικός για το μέλλον του στη Μπάγερν Μονάχου εμφανίστηκε ο Μάνουελ Νόιερ.

«Δεν πρόκειται να ανακοινώσω τίποτα αυτή τη στιγμή... αλλά προς το παρόν όλα φαίνονται καλά», δήλωσε ο Μάνουελ Νόιερ αναφορικά με το μέλλον του στη Μπάγερν Μονάχου.

Αινιγματικός για το μέλλον του στον βαυαρικό σύλλογο εμφανίστηκε ο 40χρονος πολύπειρος γκολκίπερ, Μάνουελ Νόιερ. Ο διεθνής Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται στο Μόναχο από το 2011, όταν είχε αποκτηθεί από τη Σάλκε.

Σε μια δεκαπενταετία στον μεγαλύτερο -κατά τεκμήριο- σύλλογο της Γερμανίας, ο Νόιερ έχει κατακτήσει τα πάντα, έχει γίνει θρύλος του συλλόγου και έχει καθιερωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων στη θέση του παγκοσμίως.

Σε μια πρόσφατη δήλωση του στο γερμανικό SkySports, άφησε αρκετά ερωτήματα να... αιωρούνται, με την απάντησή του. Τη φετινή σεζόν με την ομάδα του Κομπανί μετρά συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει καταφέρει να διατηρήσει την εστία του ανέπαφη σε έντεκα περιπτώσεις. Οι Βαυαροί διανύουν μια καταπληκτική σεζόν και στοχεύουν στο... τρεμπλ.