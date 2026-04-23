Νόιερ: «Δεν πρόκειται να ανακοινώσω τίποτα αυτή τη στιγμή»
«Δεν πρόκειται να ανακοινώσω τίποτα αυτή τη στιγμή... αλλά προς το παρόν όλα φαίνονται καλά», δήλωσε ο Μάνουελ Νόιερ αναφορικά με το μέλλον του στη Μπάγερν Μονάχου.
Αινιγματικός για το μέλλον του στον βαυαρικό σύλλογο εμφανίστηκε ο 40χρονος πολύπειρος γκολκίπερ, Μάνουελ Νόιερ. Ο διεθνής Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται στο Μόναχο από το 2011, όταν είχε αποκτηθεί από τη Σάλκε.
Σε μια δεκαπενταετία στον μεγαλύτερο -κατά τεκμήριο- σύλλογο της Γερμανίας, ο Νόιερ έχει κατακτήσει τα πάντα, έχει γίνει θρύλος του συλλόγου και έχει καθιερωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων στη θέση του παγκοσμίως.
Σε μια πρόσφατη δήλωση του στο γερμανικό SkySports, άφησε αρκετά ερωτήματα να... αιωρούνται, με την απάντησή του. Τη φετινή σεζόν με την ομάδα του Κομπανί μετρά συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει καταφέρει να διατηρήσει την εστία του ανέπαφη σε έντεκα περιπτώσεις. Οι Βαυαροί διανύουν μια καταπληκτική σεζόν και στοχεύουν στο... τρεμπλ.
🚨🔴 Manuel Neuer on Sky about his future: “I’m not going to announce anything right now … but at the moment it looks good.”— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 22, 2026
FC Bayern want to extend his contract until 2027. Within the club, there is cautious optimism growing that he will extend his contract again. However, no… pic.twitter.com/cP5Ca6ZqWr
