Η Μπάγερν Μονάχου έχει 109 γκολ στη φετινή Bundesliga, 16 λιγότερα από το απόλυτο ρεκόρ της Τορίνο τη σεζόν 1947/48.

Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε με άνεση τον τίτλο του πρωταθλητή στην Bundesliga και πλέον στρέφεται σε Κύπελλο και Champions League, αν και κυνηγά και κάτι ακόμη στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Βλέπετε, οι Βαυαροί έχουν πετύχει 109 τέρματα φέτος, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στην ιστορία του θεσμού, και κυνηγούν το απόλυτο ρεκόρ για τα περισσότερα τέρματα σε μία σεζόν σε λίγκα του ευρωπαϊκού top-5. Ένα ρεκόρ που κρατά από τη σεζόν 1947/48 και ανήκει στη μεγάλη Τορίνο, που είχε σκοράρει 125 φορές!

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό πλησίασαν τα τελευταία χρόνια αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν σε τέτοιο νούμερο, με τη Βασίλισσα να φτάνει πιο κοντά με τα 121 γκολ της τη σεζόν 2011/12. Σημειώνεται πως η Μπάγερν έχει μπροστά της άλλα τέσσερα ματς, με Μάιντς, Χάιντενχαϊμ, Βόλφσμπουργκ και Άουγκσμπουργκ, συνεπώς τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί...