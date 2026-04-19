Μπάγερν - Στουτγκάρδη: Σοβαρά επεισόδια έξω από την Αλιάντς Αρένα
Η Μπάγερν Μονάχου ετοιμάζεται να σφραγίσει την κατάκτηση του τίτλου της Bundesliga ενάντια στη Στουτγκάρδη, ωστόσο αυτά που έγιναν πριν τη σέντρα της αναμέτρησης έξω από την Αλιάντς Αρένα, μόνο γιορτή δεν θύμισαν...
Όπως αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν, με οργανωμένους των Σουηβών που φορούσαν μάσκες να τρέχουν από τον σταθμό του μετρό στο σημείο συνάντησης εκείνων των Βαυαρών και να τους επιτίθενται, με επεισόδια να ξεσπούν.
Οι συμπλοκές έφεραν την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων με σπρέι πιπεριού και γκλομπ, με την κατάσταση να ηρεμεί αλλά αστυνομικούς να αποκομίζουν μικρούς τραυματισμούς. Οι Γερμανοί τονίζουν πως παρά τα απρόοπτα, ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά.
BREAKING: Bayern Fans got attacked by Stuttgart Ultras at the Südkurvenplatz in front of the Allianz Arena: pic.twitter.com/zkPz4XAnAD— JUFE (@JUFE_OFFICIAL) April 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.