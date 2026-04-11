Οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ που πήγαν στο εκτός έδρας ματς με τη Λειψία βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο για να τη... σπάσουν στους αντιπάλους τους.

Σε μία χώρα που τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα των ομάδων είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με τις υπόλοιπες της Ευρώπης, η Λειψία προκάλεσε εξαρχής αρνητικά συναισθήματα στους οπαδούς των υπόλοιπων κλαμπ της Γερμανίας, οι οπαδοί των οποίων δεν χάνουν την ευκαιρία να εκφράσουν την απέχθειά τους απέναντι στον σύλλογο της Red Bull.

Κάπως έτσι κινήθηκαν και οι φίλοι της Γκλάντμπαχ, με όσους ταξίδεψαν για το σαββατιάτικο εκτός έδρας ματς με τη Λειψία να καλούνται να μη χαλάσουν ούτε ένα ευρώ!

«Αφήστε τα λουκάνικα και την μπύρα πίσω σας», ανέφερε το σχετικό κάλεσμα, με τους οπαδούς της Μπορούσια να προσπαθούν έτσι να δείξουν την αντίθεσή τους προς τον τρόπο λειτουργίας των Κόκκινων Ταύρων, οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργήθηκαν από το μηδέν όταν το αποφάσισε η εταιρία πίσω από το γνωστό ενεργειακό ποτό.