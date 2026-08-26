Με κολακευτικά λόγια για τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα μίλησε ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου Λόταρ Ματέους.

Ο Λόταρ Ματέους έβγαλε το... καπέλο στα δύο «Ελληνόπουλα» της Ντόρτμουντ! Η πρώην εμβληματική φιγούρα της Εθνικής Γερμανίας και της Μπάγερν Μονάχου, μεταξύ άλλων, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα, που πλέον είναι συμπαίκτες στην Μπορούσια.

Αφού έχρισε ως φαβορί τους Βαυαρούς για την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, έκανε ειδική μνεία στους δύο Έλληνες διεθνείς, τονίζοντας πως από τις διακοπές του στην πατρίδα μας θυμάται τους πάντες να μιλάνε συνεχώς για τους δύο πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πέρυσι είπα ότι η Μπάγερν θα κέρδιζε τον τίτλο με τουλάχιστον 15 βαθμούς διαφορά. Τελικά ήταν 16. Αυτή τη σεζόν, θα τερματίσει τουλάχιστον 10 βαθμούς μπροστά από τον ανταγωνισμό. Η Ντόρτμουντ έχασε σημαντικούς παίκτες, αλλά έχει δυναμώσει αρκετά. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι νέοι, φρέσκοι παίκτες που έχουν ήδη αποκτήσει αρκετή εμπειρία. Ήμουν σε διακοπές στην Ελλάδα και όλοι εκεί μιλάνε και για αυτούς τους δύο».