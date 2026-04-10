Σύμφωνα με την Bild, η Μπάγερν Μονάχου κανονίζει φιλικό αγώνα με τη Λειψία, για μια συμφωνία που έγινε το 2021...

Όταν ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν άφησε τη Λειψία για να αναλάβει την Μπάγερν Μονάχου το 2021, οι Βαυαροί ήλπιζαν ότι στο πρόσωπό του θα έβρισκαν τον προπονητή που θα τους καθοδηγούσε για πολλά χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε, έδωσαν και το ποσό-ρεκόρ των 25 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να τον πάρουν από τους Κόκκινους Ταύρους.

Εντέλει, ο νεαρός τεχνικός δεν έκατσε ούτε μια διετία στη Rekordmeister και εργάζεται από το 2023 στην εθνική Γερμανίας, την ώρα πάντως που η Μπάγερν δεν έχει ξεμπερδέψει ακόμα με τα συμφωνηθέντα με τη Λειψία. Όχι, δεν χρωστούν λεφτά οι πολυνίκες της Bundesliga αλλά ένα... φιλικό ματς!

Σύμφωνα με την Bild, οι άνθρωποι των Βαυαρών οργανώνουν φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο τη Λειψία για τον προσεχή Αύγουστο, κάτι που αποτελούσε μέρος της συμφωνίας για τον Νάγκελσμαν. Μέχρι τώρα δεν είχε καταστεί δυνατό να διεξαχθεί ο εν λόγω αγώνας, ωστόσο φαίνεται πως φέτος, έστω και πέντε χρόνια μετά, η εκκρεμότητα θα κλείσει...