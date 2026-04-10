Μπάγερν: Κανονίζει φιλικό με τη Λειψία λόγω Νάγκελσμαν
Όταν ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν άφησε τη Λειψία για να αναλάβει την Μπάγερν Μονάχου το 2021, οι Βαυαροί ήλπιζαν ότι στο πρόσωπό του θα έβρισκαν τον προπονητή που θα τους καθοδηγούσε για πολλά χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε, έδωσαν και το ποσό-ρεκόρ των 25 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να τον πάρουν από τους Κόκκινους Ταύρους.
Εντέλει, ο νεαρός τεχνικός δεν έκατσε ούτε μια διετία στη Rekordmeister και εργάζεται από το 2023 στην εθνική Γερμανίας, την ώρα πάντως που η Μπάγερν δεν έχει ξεμπερδέψει ακόμα με τα συμφωνηθέντα με τη Λειψία. Όχι, δεν χρωστούν λεφτά οι πολυνίκες της Bundesliga αλλά ένα... φιλικό ματς!
Σύμφωνα με την Bild, οι άνθρωποι των Βαυαρών οργανώνουν φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο τη Λειψία για τον προσεχή Αύγουστο, κάτι που αποτελούσε μέρος της συμφωνίας για τον Νάγκελσμαν. Μέχρι τώρα δεν είχε καταστεί δυνατό να διεξαχθεί ο εν λόγω αγώνας, ωστόσο φαίνεται πως φέτος, έστω και πέντε χρόνια μετά, η εκκρεμότητα θα κλείσει...
Bayern are planning a friendly against RB Leipzig around mid August. This game is part of the compensation for Julian Nagelsmann's move from Leipzig to Bayern in July 2021. At that time, the clubs agreed not only on a fee of up to €25m, but also on a friendly match, part of the… pic.twitter.com/DkB5WLcoBi— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 10, 2026
