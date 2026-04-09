Εντύπωση έχει προκαλέσει στην ποδοσφαιρική Ευρώπη ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός της Βέρντερ Βρέμης, Καρίμ Κουλιμπαλί, ο οποίος αποτελεί στόχο της Τσέλσι, σύμφωνα με γερμανική πηγή.

Ο υψηλόσωμος αμυντικός (1.91 μ.) είναι διεθνής με την U21 της Γερμανίας και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στη θέση του. Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο νεαρός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, όπως η Ρεάλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Νιούκαστλ, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Νάπολι.

Ωστόσο, αυτή που δείχνει να είναι ένα βήμα μπροστά για την απόκτησή του είναι η Τσέλσι, με τους Μπλε του Λονδίνου να βλέπουν στο πρόσωπο του ελπιδοφόρου αμυντικού ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ για την ενίσχυση του ανασταλτικού τους παιχνιδιού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Βέρντερ Βρέμης θα αξιώσει σίγουρα ένα ποσό κοντά στα 40 με 50 εκατομμύρια, προκειμένου να τον παραχωρήσει στους Λονδρέζους, το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Κουλιμπαλί τη φετινή σεζόν μετρά 22 συμμετοχές με γεμάτα ενενηντάλεπτα και ένα γκολ, με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου.