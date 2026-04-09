Τσέλσι: «Γλυκοκοιτάζει» τον Κουλιμπαλί της Βέρντερ Βρέμης
Εντύπωση έχει προκαλέσει στην ποδοσφαιρική Ευρώπη ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός της Βέρντερ Βρέμης, Καρίμ Κουλιμπαλί, ο οποίος αποτελεί στόχο της Τσέλσι, σύμφωνα με γερμανική πηγή.
Ο υψηλόσωμος αμυντικός (1.91 μ.) είναι διεθνής με την U21 της Γερμανίας και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στη θέση του. Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο νεαρός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, όπως η Ρεάλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Νιούκαστλ, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Νάπολι.
Ωστόσο, αυτή που δείχνει να είναι ένα βήμα μπροστά για την απόκτησή του είναι η Τσέλσι, με τους Μπλε του Λονδίνου να βλέπουν στο πρόσωπο του ελπιδοφόρου αμυντικού ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ για την ενίσχυση του ανασταλτικού τους παιχνιδιού.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Βέρντερ Βρέμης θα αξιώσει σίγουρα ένα ποσό κοντά στα 40 με 50 εκατομμύρια, προκειμένου να τον παραχωρήσει στους Λονδρέζους, το προσεχές καλοκαίρι.
Ο Κουλιμπαλί τη φετινή σεζόν μετρά 22 συμμετοχές με γεμάτα ενενηντάλεπτα και ένα γκολ, με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου.
🚨🆕 Chelsea have entered the race for the 18 y/o talented centre-back Karim Coulibaly, who is seen as a top talent with huge potential. #CFC are very impressed with his development.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 8, 2026
A summer move is 100% planned. Several top clubs are scouting him, including Real Madrid,… pic.twitter.com/j4rc7amxS8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.