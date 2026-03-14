Ο διαιτητής του Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου παραδέχτηκε πως η αποβολή του Ντίας ήταν λανθασμένη.

Παρότι έφτασε να παίζει με εννέα παίκτες, η Μπάγερν Μονάχου απέδρασε με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Λεβερκούζεν, με τους Βαυαρούς πάντως να έχουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

«Είναι η χειρότερη εμφάνιση διαιτητικής ομάδας που έχω δει στην Bundesliga» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ούλι Χένες, με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Κρίστιαν Ντίνγκερτ, να παραδέχεται μετά τον αγώνα πως η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ντίας για θέατρο ήταν λανθασμένη.

«Κατά τη διάρκεια του αγώνα, αντιλήφθηκα ότι έγινε θέατρο. Αυτό είδα. Βλέποντας το υλικό τώρα, είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει πέναλτι αλλά η κόκκινη κάρτα ήταν υπερβολική, δεν θα την έδινα τώρα», ανέφερε ο Γερμανός ρέφερι, αν και είναι σαφές πως πλέον, είναι αργά...