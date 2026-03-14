Η Μπάγερν πλήρωσε τις δυο αποβολές κόντρα στη Λεβερκούζεν, κόλλησε στο 1-1 και είδε τη Ντόρτμουντ να μειώνει στο -9. Πήρε τον βαθμό η Βόλφσμπουργκ με γκολ του Κουλιεράκη!

Μάλλον θα πρέπει να νιώθει ικανοποιημένη με τον βαθμό της ισοπαλίας... Η Μπάγερν άλλωστε τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Λεβερκούζεν ξεμένοντας με εννιά παίκτες εξαιτίας των αποβολών Τζάκσον - Λουίς Ντίας και στο φινάλε φλέρταρε έντονα με την ήττα. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ωστόσο έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 1-1, αν και είδε τη Ντόρτμουντ να μειώνει τη μεταξύ τους διαφορά στους εννιά βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν εφιαλτικό για τους Βαυαρούς, καθώς μόλις στο 6΄βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Αλέις Γκαρθία, ενώ στο 42΄έχασαν τον Νίκολας Τζάκσον που αντίκρισε απευθείας κόκκινη για σκληρό τάκλιν. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα οι φιλοξενούμενοι έψαξαν την ισοφάριση, κι αφού το VAR ακύρωσε στο 61΄το γκολ του Κέιν για χέρι στην αρχή της φάσης, τελικά το βρήκαν οκτώ λεπτά αργότερα με όμορφο τελείωμα του Λουίς Ντίας.

Ο Κολομβιανός σκόρερ ωστόσο... ξεχάστηκε στο 84΄, τιμωρήθηκε με δεύτερη κίτρινη κι άφησε τη Μπάγερν να παλεύει με εννέα παίκτες, πράγμα που λίγο έλειψε να πληρώσει! Στο 90΄+2΄άλλωστε οι Ασπιρίνες έκαναν το 2-1 με λόμπα του Χόφμαν, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ και το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους.

Ντόρτμουντ - Άουγκσμπουργκ 2-0

Απανωτές νίκες πανηγύρισε η Ντόρτμουντ που επικράτησε 2-0 επί της Άουγκσμπουργκ και μείωσε την απόσταση από την κορυφή τους εννιά βαθμούς. Το γκολ του Αντεγιέμι είχε βάλει από το 13΄τους Βεστφαλούς σε θέση οδηγού, οι οποίοι χαλύβδωσαν το προβάδισμά τους στο 59΄με γκολ του Ρεγκιάνι για το τελικό 2-0 απέναντι στην ομάδα του Γιαννούλη που αγωνίστηκε μέχρι το 68΄του αγώνα.

Χόφενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ 1-1

Σε πολύ δεινή θέση παραμένει η Βόλφσμπουργκ, καθώς το γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη δεν έφτασε στο Σίνχαϊμ, όπου οι Λύκοι έμειναν στο 1-1 με τη Χόφενχαϊμ. Ο Έλληνας στόπερ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του με κεφαλιά στο 65ο λεπτό, ωστόσο ο Πρέμελ ισοφάρισε στο 83' και άφησε τους φιλοξενούμενους προτελευταίους στη βαθμολογία και στο -3 από τα μπαράζ για την παραμονή. Οι δε γηπεδούχοι, είναι σταθερά τρίτοι και παραμένουν στον κόλπο για το Champions League.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χάιντενχαϊμ 1-0

Βήμα Ευρώπης έκανε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που επιβλήθηκε 1-0 της Χάιντενχαϊμ και την έστειλε ακόμη πιο κοντά στον υποβιβασμό. Η ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα πήρε το τρίποντο με γκολ του Καλιμουεντό στο 53', με τους φιλοξενούμενους να έχουν ακυρωθέν γκολ στο 68' και να αποκτούν αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω αποβολής του Κοχ στο 73', δίχως να αποφεύγουν στο τέλος μία ακόμα ήττα. Στο -10 από τη σωτηρία οι ουραγοί, εδραιωμένοι στην έβδομη θέση οι Αετοί.