Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για την αλλαγή προπονητή στη Βόλσφμπουργκ, η οποία οδεύει προς την καταστροφή, και την ατολμία της διοίκησης, που φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη.

Όταν ο διαιτητής Έξνερ σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης στο 98’, δύο διαφορετικοί κόσμοι συναισθημάτων συγκρούστηκαν στη Volkswagen Arena. Οι φιλοξενούμενοι του Αμβούργου πανηγύριζαν με τους οπαδούς τους, ενώ η απελπισία ήταν αδύνατο να κρυφτεί από τους σιωπηλούς γηπεδούχους. Μέσα σε δευτερόλεπτα, αυτή η έκρηξη συναισθημάτων οδήγησε σε σύρραξη στο κέντρο του γηπέδου. Παίκτες πιάστηκαν στα χέρια, η ένταση ήταν μεγάλη και όταν τα πάντα ηρέμησαν στον αγωνιστικό χώρο, ήρθε το ξέσπασμα στην εξέδρα.

Σε μία πρωτοφανή κίνηση οι οπαδοί της Βόλφσμπουργκ έκαψαν κασκόλ της ομάδας τους, άναψαν καπνογόνα και πυροτεχνικά και ανέβασαν ένα πανό με ξεκάθαρο μήνυμα: «Η ευκαιρία χαραμίστηκε, η υποστήριξη χάθηκε». Οι παίκτες έτρεξαν στα αποδυτήρια, καθώς η πιθανότητα εισβολής ήταν μεγάλη, ενώ ο τεχνικός Μπάουερ αποχώρησε ήσυχα, χωρίς καν να κάνει προσπάθεια να κατευνάσει το πλήθος. Ουδείς σταμάτησε για δηλώσεις στη μικτή ζώνη, πέραν του αρχηγού των Λύκων, Μαξιμίλιαν Άρνολντ.

«Είναι καταστροφή», τόνισε με τρεμάμενη φωνή και συνέχισε, σχεδόν με δάκρυα στα μάτια: «ελπίζω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει», όταν ρωτήθηκε αν «χάθηκε» οριστικά η σχέση του συλλόγου με τους οπαδούς. «Καταλαβαίνω την απογοήτευση και τον εκνευρισμό. Κι εμείς νιώθουμε το ίδιο. Θα πρέπει, όμως, να δουλέψουμε μαζί, για να εξασφαλίσουμε ότι η Βόλφσμπουργκ θα είναι στην Bundeliga και την επόμενη σεζόν». Στο τέλος, ακόμα και εκείνος αναγκάστηκε να ολοκληρώσει πρόωρα τις δηλώσεις του λόγω των έντονων αποδοκιμασιών. Ο Άρνολντ βρίσκεται στον σύλλογο από το 2009 και έχει ζήσει μεγάλες επιτυχίες. Έπειτα, όμως, από τόσα χρόνια, οι αποτυχίες δείχνουν περισσότερες.

Δεν είναι υπερβολή ότι για πρώτη φορά ο ίδιος νιώθει να βρίσκεται σε τόσο απελπισμένη κατάσταση. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο μοναδικός που βγήκε μπροστά. Ο προπονητής του εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου με καθυστέρηση μισής ώρας, όταν ο αντίπαλος τεχνικός είχε ήδη αποχωρήσει. Έκανε μόνο ένα σχόλιο, που δεν είχε να κάνει τίποτα με το παιχνίδι ή το μέλλον: «συγχωρέστε με, δεν είναι κάτι προσωπικό. Η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη». Η επίσημη δικαιολογία γι’ αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά ήταν ότι έβλεπε… στιγμιότυπα στα αποδυτήρια, προκειμένου να κάνει την πρώτη ανάλυση.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Μπάουερ θα αποτελούσε παρελθόν. Ανέλαβε ως υπηρεσιακός τον περασμένο Νοέμβριο, στη θέση του Σιμόνις, πριν υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027 έναν μήνα αργότερα. Εκτός, όμως, από τον 43χρονο προπονητή, απολύθηκε και ο αμφιλεγόμενος τεχνικός διευθυντής Κρίστιανσεν, που είχε πάρει τη θέση το καλοκαίρι του 2024 και από τότε έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Όσο αυξανόταν η επιρροή του στον σύλλογο, τόσο χειρότερα εξελίσσονταν τα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που τόσο δραστική αλλαγή λαμβάνει χώρα στον σύλλογο από το 2011, όταν είχαν απολυθεί μαζί οι Ντίτερ Χένες και Πιερ Λιτμπάρσκι, για να επιστρέψει ο Μάγκατ στον πάγκο και να δώσει άλλον αέρα στη μάχη της παραμονής.

Την προηγούμενη αγωνιστική η Βόλφσμπουργκ είχε γνωρίσει τη συντριβή με 4-0 στην έδρα της Στουτγκάρδης και όλα έδειχναν ότι η αλλαγή στον πάγκο θα είναι άμεση. Το Kicker, όμως, αποκάλυψε ότι ο Μπάουερ θα έχει ακόμα μία ευκαιρία να σώσει τη θέση του στο παιχνίδι με το Αμβούργο. «Η κατάσταση είναι σοβαρή», αλλά όχι «κρίσιμη», έλεγε ο Κρίστιανσεν, που έδειχνε εδώ και πολύ καιρό εκτός πραγματικότητας. Τότε, ο αθλητικός διευθυντής Σβέγκλερ ήθελε άμεσα την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, ωστόσο η διοίκηση – για ακόμα μία φορά – εμπιστεύτηκε τη λάθος κρίση του Δανού. Χάθηκε, λοιπόν, χρόνος που μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλος, αλλά που στο τέλος μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικός.

Μία διοίκηση, που εδώ και καιρό τα έκανε όλα λάθος, ήταν άτολμη, σε λήθαργο και είχε τυφλή εμπιστοσύνη σε λάθος πρόσωπα, που δεν την άξιζαν. Τελικά, η ήττα με ανατροπή με 2-1 από το Αμβούργο, το γεγονός ότι συμπληρώθηκαν 8 αγώνες χωρίς νίκη και η 17η θέση οδήγησαν στο αναπόφευκτο. Ακόμα κι έτσι, όμως, η Wolfsburg Allgemeine αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν αρκετές ώρες συσκέψεων… πανικού στη διοίκηση την Κυριακή και τη Δευτέρα, μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση, καθώς κανένας δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη και να κάνει αυτό που πρέπει.

Ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να σώσει την κατάσταση – μία εβδομάδα ύστερα από το προγραμματισμένο - είναι ένας παλιός γνώριμος: ο Ντίτερ Χέκινγκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη του θητεία στον πάγκο των Λύκων ήταν η πιο «επιτυχημένη» στην καριέρα του. Έζησε υπέροχες στιγμές με τρομερές αναμνήσεις, όπως η κατάκτηση του Κυπέλλου και η 2η θέση στην Bundesliga. Τα πάντα, όμως, τώρα έχουν αλλάξει. Τίποτα δεν θυμίζει εκείνες τις μέρες. Έπειτα από εκείνον το τίτλο (και το πρωτάθλημα του 2009), η Βόλφσμπουργκ έχει βρεθεί πολλές φορές στη μάχη του υποβιβασμού, κερδίζοντας την παραμονή στα μπαράζ το 2017 και το 2018.

Τώρα, είναι όλα διαφορετικά. «Αντί για αντίδραση, βλέπουμε ένα αίσθημα κενού. Η ομάδα δείχνει να έχει λιγότερη ζωή από ποτέ», σχολίασε ο γεννημένος στην πόλη Thomas Hürner σε άρθρο του στη Süddeutsche. Αυτό ακριβώς διαπίστωσε και ο Χέκινγκ, που έχει παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της νέας του ομάδας φέτος, βλέποντας πολλές φορές «άδεια βλέμματα». Παίκτες που δεν ήξεραν τι πρέπει να κάνουν. Αυτό, φυσικά, είναι από τα πράγματα που θέλει να αλλάξει άμεσα. Από εδώ και πέρα, θα παίζουν μόνο όσοι δείχνουν ότι το αξίζουν. Τόσο απλά και ξεκάθαρα. Μόνο έτσι θα χτιστεί «εμπιστοσύνη». Όχι μόνο με τον προπονητή, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους παίκτες και «στους εαυτούς τους». «Μαζί θα το ξεπεράσουμε», ήταν το τελικό μήνυμα.

Δίπλα στον Χέκινγκ, στην παρουσίασή του, καθόταν ο Σβέγκλερ και ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου Ρούντολφ. Όλοι τους έδειχναν ανήσυχοι, σοβαροί, αλλά όλοι τους έδειχναν να πιστεύουν ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Ο 61χρονος προπονητής είναι έμπειρος, γνωρίζει τον σύλλογο και ξέρει πολύ «καλά» τι πρέπει να κάνει. Προφανώς και δεν αποκάλυψε τακτικές λεπτομέρειες, όμως ξέρει τι παραλαμβάνει: μία ομάδα χωρίς ταυτότητα, με ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα και ένα πανάκριβο ρόστερ, με τρομερή ποιότητα, που χρειάζεται απλά τη «σωστή καθοδήγηση».

«Όλα έχουν να κάνουν με το να ακούς και να κατανοείς», σχολίασε ο Χέκινγκ, που δεν πρόκειται να κάνει δραστικές αλλαγές. Δεν είναι το στυλ του άλλωστε. Το μοναδικό του μέλημα είναι να μετατρέψει αυτά τα «άδεια» βλέμματα σε θέληση και πάθος.