Με ανατροπή στο 90΄η Λειψία πήρε πολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Άουγκσμπουργκ και βρέθηκε σε απόσταση βολής από την τετράδα. Γκέλαρε σε χορταστική ματσάρα η Λεβερκούζεν.

Λειψία - Άουγκσμπουργκ 2-1

Σημαντική εντός έδρας νίκη με 2-1 επί της πέτυχε η Λειψία, κάνοντας έτσι ακόμα ένα βήμα για την έξοδο στο Champions League, μιας και έπιασε στην 4η θέση την Στουτγκάρδη. Δεύτερο διαδοχικό τρίποντο για τους «Ταύρους», το οποίο ήρθε στις καθυστερήσεις και μάλιστα με ανατροπή. Εξαιρετικός ο Γιαννούλης, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι με τον Σλότερμπεκ στο23', ωστόσο στο 39' ο Φελάουερ πέτυχε το 0-1. Ωστόσο, η Λειψία με αντεπίθεση έφερε τα πάνω - κάτω. Στο 76' ο Ντιομαντέ ισοφάρισε 1-1 και στις καθυστερήσεις το αυτογκόλ του Τσάβες έδωσε το τρίποντο στη Λειψία



Φράιμπουργκ - Λεβερκούζεν 3-3

Χορταστική ματσάρα στο Φράιμπουργκ, εκεί όπου η ομώνυμη ομάδα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 τη Λεβερκούζεν στο φινάλε και να της κόψει τη φόρα για τετράδα. Σε ένα έκρυθμο πρώτο μέρος με τέσσερα γκολ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δις με γκολ των Γκριφό (34΄) και Σουζούκι (43΄0, όμως οι Ασπιρίνες απάντησαν ισάριθμες φορές με Κοφανέ (37΄) και Γκριμάλδο (45΄+3΄). Στο 52΄μάλιστα η Λεβερκούζεν έκανε την ανατροπή με γκολ του Τεριέ και όδευε προς ένα μεγάλο τρίποντο, όμως στο 83΄η Φράιμπουργκ ισοφάρισε στο τελικό 3-3 με τον Γκίντερ και την περιόρισε στην 6η θέση.

Χάιντενχαϊμ - Χόφενχαϊμ 2-4

Σε τροχιά Champions League παρέμεινε η Χόφενχαϊμ μετά την επικράτηση με 4-2 επί της ουραγού Χάιντενχαϊμ. Οι φιλοξενούμενοι καθάρισαν το ματς από το πρώτο ημίχρονο χάρη στα γκολ του Παρς (26, 45΄+1΄), με τον Ασλάνι να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 49΄. Η Χάιντενχαϊμ μείωσε στο 63΄με τον Κέρμπερ, όμως οι φιλοξενούμενοι πρόσθεσαν και τέταρτο τέρμα με τον Λεμπερλέ στο 78΄. Έξι λεπτά αργότερα το δεύτερο προσωπικό γκολ του Κέρμπερ απάλυνε κάπως τον πόνο της Χάιντενχαϊμ που παρέμεινε στην τελευταία θέση.

Μάιντζ - Στουτγκάρδη 2-2

Γκέλαρε στο 90΄η Στουτγκάρδη και πέταξε σημαντικούς βαθμούς στη μάχη για τετράδα μετά το τελικό 2-2 στην έδρα της Μάιντζ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Λι-Τζαέ-Σούνγκ στο 39΄, με τους Σουηβούς να κάνουν την ανατροπή στο β΄μέρος μέσα σε δευτερόλεπτα χάρη σε γκολ των Ντεμίροβιτς και Ουντάβ στο διάστημα 76΄-77΄! Το ξέσπασμα της Στουτγκάρδης φαινόταν ότι θα της δώσει τη νίκη, όμως η Μάιντς ισοφάρισε στο 90΄με τον Ντα Κόστα και την κράτησε οριακά στην 4η θέση.

Βόλφσμπουργκ - Αμβούργο 1-2

Σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Βόλφσμπουργκ πέτυχε το Αμβούργο και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, καθώς βρέθηκε στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη. Αντίθετα, οι «Λύκοι» παρέμειναν κάτω από τη ζώνη παραμονής και τα πράγματα γίνονται ολοένα και δυσκολότερα. Βασικός ο Κουλιεράκης, ο οποίος ήταν στους κορυφαίους της ομάδας του. Ο Ερικσεν άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 22', αλλά ο Βούσκοβιτς έφερε το ματς στα ίσα. Στο 58' ο Ντομπε πέτυχε το νικητήριο γκολ για το Αμβούργο. Με δέκα ολοκληρωσαν οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής του Μούλερ.

