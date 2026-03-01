Η Λειψία νίκησε 2-1, με ανατροπή, το Αμβούργο εκτός έδρας και μπήκε γερά στο κόλπο της τετράδας της Bundesliga.

Το Αμβούργο έβαλε δύσκολα στη Λειψία, όμως η ομάδα του Όλε Βέρνερ επικράτησε 2-1 με ανατροπή εκτός έδρας του Δεινόσαυρου και βρέθηκε στο -2 από την τετράδα της βαθμολογίας της Bundesliga, μπαίνοντας γερά στο κόλπο για την έξοδο στο Champions League.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 22', όταν ο Βιέιρα άνοιξε το σκορ με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, ωστόσο η απάντηση των Κόκκινων Ταύρων ήταν άμεση, με τον Ρόμουλο να ισοφαρίζει με εντυπωσιακό τακουνάκι στο 36'. Η ολική ανατροπή ήρθε από τον Ντιομαντέ στο 50ό λεπτό, με τον σκόρερ του πρώτου τέρματος της Λειψίας να χάνει πέναλτι στο 62'.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ 2-0

Πήρε το ντέρμπι της επτάδας η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που επιβλήθηκε 2-0 της Φράιμπουργκ εντός έδρας και την προσπέρασε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga. Το ματς κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σαϊμπί να ανοίγει το σκορ για τους Αετούς στο 64' και τον Μπαογιά να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 81'.

Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ 4-0

Εντυπωσιακό βήμα τετράδας έκανε η Στουτγκάρδη, που διέλυσε με 4-0 τη Βόλφσμπουργκ εντός έδρας. Δύο γκολ σημείωσε ο Λιούινγκ (30', 42') και από ένα οι Ουντάβ (21') Νάρτεϊ (90+ 5'), με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να αγωνίζεται σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης για τους Λύκους, που έχουν υποχωρήσει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και κινδυνεύουν άμεσα με υποβιβασμό!