Αν κι έσωσε τον βαθμό στο φινάλε, η Λεβερκούζεν έμεινε στο 1-1 κόντρα στη Μάιντζ κι απέτυχε να ανέβει στην 5η θέση. Νίκη-ανάσα για τη Ζανκτ Πάουλι με ασίστ Σάλιακα.

Λεβερκούζεν - Μάιντζ 1-1

Η Λεβερκούζεν δεν κατάφερε να συνδυάσει με νίκη στη Bundesliga την πρόκριση απί του Ολυμπιακού στους «16» του Champions League και το μόνο που κατάφερε ήταν να γλιτώσει στο φινάλε τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 1-1 κόντρα στη Μάιντζ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 67΄με τον Μπέρερ, όμως οι Ασπιρίνες έφεραν το ματς στα ίσα με τον Κουάνσα στο 88΄και πήραν τον βαθμό, δίχως όμως να καταφέρουν να ανέβουν στην πρώτη πεντάδα της Bundesliga.

Χόφενχαϊμ - Ζανκτ Πάουλι 0-1

Ζευγάρωσε τις απανωτές νίκες η Ζανκτ Πάουλι, καθώς με ασίστ του Μανώλη Σάλιακα λύγισε με 1-0 την Χόφενχαϊμ και κατάφερε να ξεφύγει προσωρινά από την επικίνδυνη ζώνη. Το γκολ που έκρινε το ματς σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν ο Σάλιακας βρήκε με υπέροχη σέντρα τον Λάγκε στην περιοχή και ο τελευταίος βρήκε δίχτυα με κεφαλιά για το τελικό 1-0.

Βέρντερ Βρέμης - Χάιντενχαϊμ 2-0

Στη μάχη της παραμονής η Βέρντερ Βρέμης επικράτησε με 2-0 εντός έδρας της Χάιντενχαϊμ και πήρε μικρή ανάσα. Με το τρίποντο αυτό μείωσε στον ένα βαθμό από τη σωτηρία και βύθισε στον πάτο της βαθμολογίας την αντίπαλό της. Στο 57' ο Σμίντ σέντραρε και ο Μιλόσεβιτς με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ στο 90'+7' ο Μπέχρενς σημείωσε αυτογκόλ διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Γκλάντμπαχ - Ουνιόν Βερολίνου 1-0

Buzzer-beater στις καθυστερήσεις κι επιστροφή στις νίκες για τη Γκλάντμπαχ. Τα Πουλάρια δυσκολεύτηκαν κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, αλλά βρήκαν το γκολ της νίκης με εύστοχο πέναλτι του Ντικς στο 90΄+4΄κι απομακρύνθηκαν από την επικίνδυνη ζώνη.