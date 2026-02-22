Η Στουτγκάρδη κινδύνεψε με ήττα από την ουραγό, Χάιντενχαϊμ, ωστόσο ισοφάρισε σε 3-3 στο τέλος. Πήρε το ντέρμι ουραγών η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα.

Η Χάιντενχαϊμ άγγιξε μια τεράστια νίκη, την πρώτη της μετά από 2,5 μήνες, ωστόσο η Στουτγκάρδη απέφυγε τα χειρότερα ισοφαρίζοντας σε 3-3 στο φινάλε τους ουραγούς της Bundesliga. Αλλεπάλληλες οι ανατροπές στην αναμέτρηση, με τους Σουηβούς να προηγούνται με τον Φέριχ στο 4' αλλά να δέχονται δύο γκολ από τους Ντικτσί (20') και Ιμπραΐμοβιτς (34 πέν.) και να μένουν πίσω στο σκορ.

Εντέλει, ο Μίτελσταντ ισοφάρισε με πέναλτι στο 45', εντούτοις οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα στο 82' με τον Κοντέ, πριν ο Ουντάβ ισοφαρίσει στο τελικό 3-3 έξι λεπτά αργότερα. Σημειώνεται πως για τη Στουτγκάρδη σκόραρε δις (31', 73') ο Ντεμίροβιτς, αλλά αμφότερα τέρματα ακυρώθηκαν για οφσάιντ.

Ζανκτ Πάουλι – Βέρντερ Βρέμης 2-1

Τεράστιο βήμα για τη σωτηρία έκανε η Ζανκτ Πάουλι, που επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Βέρντερ Βρέμης στο ντέρμπι παραμονής της Bundesliga. Η ομάδα του -βασικού- Μανώλη Σάλιακα προηγήθηκε με τον Γουόλ στο 55', με τους Πράσινους να ισοφαρίζουν επτά λεπτά αργότερα με τον Μιλόσεβιτς και τον Φουτζίτα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 70' από ασίστ του Έλληνα μπακ. Κάπως έτσι, οι νικητές ανέβηκαν 16οι και έπιασαν τη Βόλφσμπουργκ στη θέση των μπαράζ, με τη Βέρντερ να υποχωρεί προτελευταία.

Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ 2-1

Βήμα Ευρώπης έκανε η Φράιμπουργκ, που επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Γκλάντμπαχ και εδραιώθηκε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga. Ο Γκίντερ άνοιξε το σκορ στο 38', με τον Ματάνοβιτς να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων στο 74'. Ο Ταμπάκοβιτς μείωσε στο 85ο λεπτό για τα Πουλάρια, που όμως δεν απέφυγαν μία ακόμη ήττα και παρέμειναν σε κίνδυνο.