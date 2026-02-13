Μπάγερν Μονάχου: «Έδεσε» Ουπαμεκανό μέχρι το 2030
Δεν το κουνάει από το Μόναχο ο Νταγιότ Ουπαμεκανό, καθώς η Μπάγερν ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Γάλλου διεθνούς στόπερ μέχρι το 2030.
Ο Ουπαμεκανό ανήκει στην «οικογένεια» των Βαυαρών από τη σεζόν 2021-22 και ήδη μετράει στην καριέρα του 3 πρωταθλήματα Bundesliga και ισάριθμα γερμανικά Super Cup. Τι κι αν ο Γάλλος αμυντικός είχε βρει προφορικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να υπογράψει ως ελεύθερος το καλοκαίρι, όλο αυτό το διάστημα εξακολουθούσε να δίνει προτεραιότητα στη Μπάγερν για να παραμείνει στο Μόναχο. Έτσι και έγινε τελικά, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας του μέχρι το 2030.
«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα συνεχίσω στη Μπάγερν», δήλωσε ο αρχικά 27χρονος στόπερ στις πρώτες δηλώσεις μετά το νέο συμβόλαιο.
𝗛𝗲𝗿𝘇. 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀. 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝘄𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴. 𝗙𝘂̈𝗿 𝗱𝗲𝗻 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻. 🔥
Dayot Upamecano verlängert bis 2030‼️
🔗 https://t.co/4bf5sHJLce#Upamecano2030 pic.twitter.com/Rnyc7f5xl4— FC Bayern München (@FCBayern) February 13, 2026
Ενώ έπλεξε το εγώμιο για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί: «Έχουμε σπουδαία ομάδα, εξαιρετικό προπονητή και μεγάλους στόχους. Στη ζωή, όλα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία. Δίνω πάντα τον καλύτερο εαυτό μου για τους συμπαίκτες μου, θέλω να κρατάω την εστία μας ανέπαφη και να κατακτώ όσους περισσότερους τίτλους μπορώ με την ομάδα».
