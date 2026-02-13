Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Μπάγερν έβαλε ο Νταγιότ Ουπαμεκανό, όπως έκαναν γνωστό οι Βαυαροί με ανακοίνωσή τους.

Δεν το κουνάει από το Μόναχο ο Νταγιότ Ουπαμεκανό, καθώς η Μπάγερν ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Γάλλου διεθνούς στόπερ μέχρι το 2030.

Ο Ουπαμεκανό ανήκει στην «οικογένεια» των Βαυαρών από τη σεζόν 2021-22 και ήδη μετράει στην καριέρα του 3 πρωταθλήματα Bundesliga και ισάριθμα γερμανικά Super Cup. Τι κι αν ο Γάλλος αμυντικός είχε βρει προφορικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να υπογράψει ως ελεύθερος το καλοκαίρι, όλο αυτό το διάστημα εξακολουθούσε να δίνει προτεραιότητα στη Μπάγερν για να παραμείνει στο Μόναχο. Έτσι και έγινε τελικά, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας του μέχρι το 2030.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα συνεχίσω στη Μπάγερν», δήλωσε ο αρχικά 27χρονος στόπερ στις πρώτες δηλώσεις μετά το νέο συμβόλαιο.

Ενώ έπλεξε το εγώμιο για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί: «Έχουμε σπουδαία ομάδα, εξαιρετικό προπονητή και μεγάλους στόχους. Στη ζωή, όλα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία. Δίνω πάντα τον καλύτερο εαυτό μου για τους συμπαίκτες μου, θέλω να κρατάω την εστία μας ανέπαφη και να κατακτώ όσους περισσότερους τίτλους μπορώ με την ομάδα».