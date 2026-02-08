Το wonderkid της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Κάρλ, έγινε πρωταγωνιστής ενός viral περιστατικού στον σημερινό αγώνα με τη Χόφενχαϊμ.

Η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε την Χόφενχαϊμ με 5-1 για την 21η αγωνιστική της Bundesliga και επέστρεψε ξανά στις νίκες. Στον αγώνα και συγκεκριμένα στο 63' πέρασε ως αλλαγή ο Λέναρτ Καρλ στη θέση του Όλισερ, χαρίζοντας ένα... μοναδικό περιστατικό. Ο 17χρονος ταλαντούχος Γερμανός κάνει μια πολύ καλή σεζόν με τους Βαυαρούς, έχει καταγράψει φέτος 30 εμφανίσεις και έχει σημειώσει επτά γκολ, ενώ έχει μοιράσει τρεις ασίστ. Στον αποψινό αγώνα όμως φαίνεται να μπερδεύτηκε, καθώς στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει με τις ντρίμπλες του, υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του και έβγαλε μόνος του τη μπάλα έξω.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και έγινε αμέσως viral, ένας από τους αντιπάλους, που ήταν μπροστά στη φάση, είχε όρεξη να τον τρολάρει κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση με τον αντίχειρα δίνοντας του τα εύσημα. Ο νεαρός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, όταν είχε παραδεχθεί πως θα ήθελε να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης, χαρακτηρίζοντας την ως ομάδα των ονείρων του.