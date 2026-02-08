Με χατ τρικ του Λουίς Ντίας και «ντοπιέτα» από τον Χάρι Κέιν, η Μπάγερν σμπαράλιασε με 5-1 τη Χόφενχαϊμ στο Μόναχο κι επέστρεψε με νεύρο στις νίκες στη Bundesliga.

Δυο αγωνιστικές χωρίς νίκη αποδείχθηκαν υπερβολικά πολλές για τη Μπάγερν. Κι οι Βαυαροί φρόντισαν να ξεσπάσουν πάνω στη Χόφενχαϊμ που από την πλευρά της προερχόταν από νικηφόρο σερί. Η καλή της φόρμα ωστόσο δεν την βοήθησε στο Μόναχο, καθώς ο Λουίς Ντίας είχε τρελά κέφια με χατ τρικ και με τη βοήθεια του Κέιν εκτόξευσε το σκορ στο τελικό 5-1.

Η αποβολή του Ακπογκούμα στο 17΄και ο καταλογισμός πέναλτι διαμόρφωσαν από νωρίς την ειικόνα του αγώνα, με τον Κέιν να σκοράρει από την άσπρη βούλα για το 1-0. Ένα τέταρτο αργότερα οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν κι ισοφάρισε με γκολ του Κράμαριτς, όμως η Μπάγερν απέκτησε σκορ ασφαλείας πριν από το ημίχρονο.

Στο 45΄άλλωστε ο Κέιν ήταν και πάλι εύστοχος από το σημείο του πέναλτι για το 2-1, ενώ δυο λεπτά αργότερα πήρε τη σκυτάλη ο Λουίς Ντίας για το 3-1 του ημιχρόνου. Ο Κολομβιανός συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και στο β΄μέρος, καθώς με γκολ στο 62΄και το 89΄υπέγραψε τον θρίαμβο των Βαυαρών με προσωπικό χατ τρικ και τους ανέβασε ξανά στο +6 από τη δεύτερη Ντόρτμουντ.