Η Κολωνία επικράτησε της Βόλφσμπουργκ με 1-0 και έβαλε ξανά μπροστά τις μηχανές για την ανάβασή της.

Η Κολωνία επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε εντός έδρας της Βόλφσμπουργκ με 1-0. Η ομάδα του Κουάνσιοκ βρίσκεται στην 10η θέση με 23 βαθμούς. Στον αντίποδα η Βόλφσμπουργκ συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα με δύο ήττες και μία ισοπαλία τα τελευταία τρία παιχνίδια.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήταν του Μάινα, ο οποίος στο 29' με ένα δυνατό, μακρινό σουτ νίκησε το αντίπαλο τερματοφύλακα και έγραψε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Αν και οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση για να φέρουν το ματς στα ίδια, έχοντας κάποιες καλές στιγμές, δεν το κατάφεραν και το σκορ έμεινε αμετάβλητο μέχρι το φινάλε του αγώνα.