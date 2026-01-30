Άιντραχτ: Ο Ριέρα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής
Μετά την απόλυση του Τοπμέλερ, η Άιντραχτ έψαχνε να βρει τον επόμενο εκλεκτό που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας και τελικά ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Άλμπερτ Ριέρα, του οποίου το όνομα ήταν εδώ και μέρες στα ραντάρ της γερμανικής ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός αναλαμβάνει καθήκοντα τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ ως τον Ιούνιο του 2028.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του ως προπονητής μετά από μια εξαιρετική σεζόν στο πρωτάθλημα Σλοβενίας με την Τσέλιε, η οποία υπό της οδηγίες του είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ την οδήγησε και στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Το 2023 είχε αναλάβει και την Ολίμπια Λιουμπλιάνα, που της είχε δώσει το νταμπλ.
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩! 🇪🇸 🦅— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 30, 2026
Albert Riera wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird der 43-jährige Spanier auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen und übernimmt in Frankfurt ab Montag.… pic.twitter.com/F2sfAmnolG
