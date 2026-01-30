Ο πρώην ερυθρόλευκος, Άλμπερτ Ριέρα, αναλαμβάνει και επίσημα τον πάγκο της Άιντραχτ με συμβόλαιο ως το 2028.

Μετά την απόλυση του Τοπμέλερ, η Άιντραχτ έψαχνε να βρει τον επόμενο εκλεκτό που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας και τελικά ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Άλμπερτ Ριέρα, του οποίου το όνομα ήταν εδώ και μέρες στα ραντάρ της γερμανικής ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός αναλαμβάνει καθήκοντα τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ ως τον Ιούνιο του 2028.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του ως προπονητής μετά από μια εξαιρετική σεζόν στο πρωτάθλημα Σλοβενίας με την Τσέλιε, η οποία υπό της οδηγίες του είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ την οδήγησε και στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Το 2023 είχε αναλάβει και την Ολίμπια Λιουμπλιάνα, που της είχε δώσει το νταμπλ.