Η Βέρντερ Βρέμης έστησε παράσταση στο Βερολίνο, διέλυσε με ανατροπή 4-1 την Ουνιόν κι απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Κόλλησε στο μηδέν η Άιντραχτ.

Άλωσε το Βερολίνο η Βέρντερ κι απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα της Βρέμης διέλυσε με ανατροπή 4-1 την Ουνιόν παίζοντας με αριθμητικό πλεονέκτημα από το πρώτο εικοσάλεπτο. Αν και οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Κον στο 18΄, η αποβολή του Σάφερ που ακολούθησε ένα λεπτό αργότερα άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα κι έδωσε την ευκαιρία στη Βέρντερ να κυριαρχήσει.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά χάρη σε γκολ των Ντέμαν (31΄) και Στάγκε (36΄), με τον Γκρουλ να σφραγίζει πρακτικά το τρίποντο στο 66΄. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Κόβιτς στο 90΄+4΄για το τελικό 4-1 που ανέβασε την Βέρντερ στην 13η θέση.

Νωρίτερα η Άιντραχτ έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα κι απέτυχε να ψαλιδίσει τη διαφορά από τις ευρωπαϊκές θέσεις, παραμένοντας στο -9 από την πρώτη εξάδα της Bundesliga.