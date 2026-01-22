Την απόκτηση του Έντιν Τζέκο ανακοίνωσε η Σάλκε, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη Γερμανία μετά από δεκαπέντε χρόνια.

Μετά από 15 χρόνια, ο Έντιν Τζέκο επιστρέφει στη Γερμανία, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Σάλκε. Η πρωτοπόρος της Bundesliga 2 ανακοίνωσε την Πέμπτη (22/1) την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικου.

Ο Τζέκο, ο οποίος πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια στη Φενέρμπαχτσε και το καλοκαίρι υπέγραψε στη Φιορεντίνα, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στη Serie A, μετρώντας μόλις 11 συμμετοχές με τη φανέλα των βιόλα. Να θυμίσουμε πως ο 39χρονος είναι γνωστός στα γερμανικά γήπεδα, αφού αγωνίστηκε στη Βόλφσμπουργκ (2007-2011), όπου κατέκτησε και το πρωτάθλημα τη σεζόν 2008-09.

Ο 39χρονος θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 10 και στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε: «Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Σάλκε, παρακολούθησα πολλά παιχνίδια, ενώ είχα συνομιλίες με τους ανθρώπους της ομάδας. Είναι εντυπωσιακό το πώς εξελίχθηκε φέτος ο σύλλογος μετά από μερικά δύσκολα χρόνια. Τώρα θέλω να δώσω τα πάντα ώστε να έχουμε επιτυχία στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ανυπομονώ για το ντεμπούτο μου στην κατάμεστη Veltins Arena».