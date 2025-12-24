Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για τους δύο ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την αναγέννηση της Σάλκε, η οποία δείχνει επιτέλους ικανή να επιστρέψει στην Bundesliga.

Το 2025 έκλεισε για τη Σάλκε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε το έτος: με παιχνίδι στο Μπράουνσβαϊγκ. Πριν περίπου 12 μήνες είχε μείνει στο 0-0, τώρα ηττήθηκε με 2-1, όμως η μεγάλη διαφορά είναι ότι τότε βρισκόταν στην 13 η θέση της βαθμολογίας, ενώ τώρα στην κορυφή. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, που ήρθε λόγω των πολλών απουσιών (μόλις 13 παίκτες από την πρώτη ομάδα διαθέσιμοι) και της κούρασης, οι Königsblauen αναδείχθηκαν πρωταθλητές χειμώνα!

Από το «καλό καλοκαίρι losers», που εμφανίστηκε στο τέλος της προηγούμενης σεζόν σε πανό στις εξέδρες, όταν ο υποβιβασμός στην 3η κατηγορία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, έχουμε επιστρέψει στη λατρεία. Μέσα σε λίγους μήνες τα πάντα έχουν αλλάξει στο Γκελζενκίρχεν, που έχει μάθει να ζει εδώ και καιρό με τα συναισθήματα στα άκρα. Το πρώτο πρόσωπο που άλλαξε τα πάντα είναι ο Φρανκ Μπάουμαν, που μόλις την περασμένη άνοιξη ανέλαβε ως τεχνικός διευθυντής. Πέρα από την πρώτη του δουλειά, που ήταν με κάποιον τρόπο να κρατήσει τη Σάλκε στην κατηγορία, έπρεπε να προετοιμάσει και την επόμενη μέρα. Να βρει τον επόμενο προπονητή.

Ο ατζέντης Ζλάτκο Ντέντις του πρότεινε τον Μίρον Μούσλιτς, που βρισκόταν στον πάγκο της Πλίμουθ στην Championship, αλλά ήθελε να φύγει από την Αγγλία. Ο Μπάουμαν γνώριζε τα στοιχεία του ως παίκτη, καθώς παλιότερα τον ήθελε στη Βέρντερ Βρέμης. Ως προπονητή όμως; Άρχισε την αναζήτησή του, μιλώντας σε πρώην παίκτες του υποψήφιου τεχνικού, συζήτησε με έναν ψυχολόγο, προκειμένου να δει αν τα ηγετικά του χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά στη Veltins Arena. Και πάνω απ’ όλα χρησιμοποίησε το AI λογισμικό του συλλόγου, το Statslibuda, πιστεύοντας ότι τα δεδομένα μπορεί να είναι πιο χρήσιμα για την επιλογή στον πάγκο.

Μπορεί, λοιπόν, η Πλίμουθ τελικά να υποβιβάστηκε στη League One, όμως ο Μπάουμαν είχε πειστεί ότι 42χρονος προπονητής είναι η καλύτερη επιλογή. Και έπρεπε να πείσει τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που τα τελευταία χρόνια έβλεπαν τη μία αποτυχία μετά την άλλη. Η 2 η κατηγορία, τους είπε, «είναι των προπονητών». Η επίδρασή τους είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την Bundesliga και μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αφού προσπάθησε αρκετά, τους έπεισε να ξεπεράσουν τον φόβο τους και να ρισκάρουν με έναν προπονητή, που η Bild χαρακτήρισε «παντελώς άγνωστο». Δεν πέρασε και πολύς καιρός, για να έρθει το Spiegel και να ονομάσει το ποδόσφαιρο που παίζει η Σάλκε «Miron Maiden», παίρνοντας έμπνευση από το μικρό όνομα του ανθρώπου που κάθεται στον πάγκο.

Η Σάλκε παίζει κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός. Οι παίκτες της παλεύουν για κάθε μπάλα, μπαίνουν δυνατά σε κάθε μονομαχία. Μπορεί να μην παίζουν πάντα ωραία, αλλά το κάνουν με ένταση, με αυτοθυσία. Μοιάζει να είναι το απλό όνειρο κάθε οπαδού της. «Από την πρώτη μέρα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την κουλτούρα και να δείξουμε πώς πρέπει να δουλεύουμε συλλογικά», θα πει ο Μούσλιτς, ο οποίος μετά από κάθε ματς πηγαίνει με τους παίκτες μπροστά στους οπαδούς. Απολαμβάνω αυτό το συναίσθημα του να βρίσκεσαι μπροστά στους οπαδούς. Είναι ένας τρόπος να τους δείχνω την ευγνωμοσύνη μου».

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ένας προπονητής κέρδισε τις καρδιές στο Γκέλζενκιρχεν. Ο Μούσλιτς φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να πείσει τους παίκτες του να κάνουν πράγματα, που δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να κάνουν. Να τους οδηγήσει στην υπέρβαση. Είναι αυτό που πριν αρκετά χρόνια, λίγα χιλιόμετρα παραδίπλα, ο Κλοπ είχε ονομάσει «Mentalitätsmonster». Έτσι, όταν η Süddeutsche Zeitung αναφέρθηκε στους παίκτες της Σάλκε, τους παρομοίασε με σούπερ ήρωες.

Ο Κάριους, που «εξαφανίζει την μπάλα πριν καταλήξει στην εστία», ο Κάτιτς, που «δεν αφήνει κανέναν αντίπαλο να περάσει», ο Ελ Φαουζί, που «μπορεί να γυρίσει τον κόσμο δύο φορές τρέχοντας». Και ούτω καθεξής. Ο Μούσλιτς τους έχει κερδίσει όλους. «Πανηγυρίζει κάθε κερδισμένο τάκλιν μαζί μας από τον πάγκο», αποκάλυψε ο μέσος Σάλενμπεργκ. «Στις προπονήσεις είναι πολύ αυστηρός και δεν δέχεται το παραμικρό ανόητο λάθος. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να τρελαθεί».

Αυτό το συναίσθημα είναι κάτι που έλειπε για πολύ καιρό από τη Σάλκε. «Δεν είμαστε εδώ για να τους κάνουμε χαρούμενους, είμαστε εδώ για να τους κρατάμε συγκεντρωμένους», είναι το μότο του 42χρονου τεχνικού. Ένα μήνυμα που μπορεί να διαβάσει οποιοσδήποτε στο γραφείο του και αναφέρεται στους παίκτες. Όποιος αξίζει, θα παίζει. Και σε αυτή τη σύντομη πορεία των τελευταίων μηνών δεν έχει φοβηθεί να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες. Σε σημείο, που ο σκληροτράχηλος Κάτιτς να διαπιστώσει αστειευόμενος ότι κάποιες φορές αισθάνεται σαν να βρίσκεται σε «παιδικό σταθμό».

Η Σάλκε βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά σε ό,τι αφορά την κατοχή και τις επιτυχημένες μεταβιβάσεις είναι τελευταία. Τα 22 γκολ που έχει πετύχει είναι λιγότερα από της ουραγού Ντινάμο Δρέσδης (24). Μόνο μία ομάδα, όμως, έχει δεχθεί λιγότερα γκολ από τους «βασιλικούς μπλε» στη Γερμανία: η ομάδα γυναικών της Μπάγερν.

Από τους 31 προηγούμενους πρωταθλητές χειμώνα στη 2. Bundesliga, μόνο οι 9 στο τέλος δεν κατάφερε να εξασφαλίσουν την άνοδο. Στο Γκελζενκίρχεν αρχίζουν να παραδέχονται ότι μπορούν να τα καταφέρουν, όμως κάνουν κάτι ασυνήθιστο: κρατάνε χαμηλό προφίλ. Όπως ακριβώς ήθελε από την πρώτη στιγμή ο προπονητής τους. «Θα ήταν ψέμα αν έλεγα ότι το περιμέναμε», τόνισε ο Μπάουμαν στην κάμερα του Sky. Και το εννοεί…

