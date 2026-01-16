Βέρντερ Βρέμης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3: Γλίτωσε στις καθυστερήσεις
Μετά από έξι συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς νίκη στην Bundesliga, η Βέρντερ Βρέμης άγγιξε το τρίποντο, ωστόσο η Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων!
Πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν χάρη σε εντυπωσιακή προβολή του Καλιμουεντό, παγώνοντας το Weserstadion. Η απάντηση από πλευράς Πρασίνων ήρθε στο 29', όταν ο Σουγκαβάρα βρήκε με εξαιρετική κάθετη τον Ενζιμά και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση στο τετ α τετ ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Οι Αετοί κατάφεραν να αποκαταστήσουν το προβάδισμά τους στο 56', όταν μετά από αλλεπάλληλα λάθη στην αντίπαλη άμυνα, ο Κόλινς σκόραρε από κοντά, κάνοντας το 2-1 για την Άιντραχτ, ωστόσο η συνέχεια ήταν αρκετά διαφορετική. Στο 77', ο Στάγκε ισοφάρισε με κεφαλιά, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Μιλόσεβιτς ανέτρεψε τα δεδομένα, φέρνοντας τη Βέρντερ αγκαλιά με μια μεγάλη νίκη. Εντούτοις, ο Κνάουφ πλήγωσε τους γηπεδούχους στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας με μονοκόμματο σουτ το τελικό 3-3!
