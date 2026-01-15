«Έκλεισε στην Χάιντενχαϊμ ο Λεωνίδας Στεργίου»
Ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, που αναφέρθηκε χθες το ενδιαφέρον της Χάιντενχαϊμ για τον Λεωνίδα Στεργίου της Στουτγκάρδης, πήγε την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω λίγο αργότερα κάνοντας λόγο για συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών με νέα του ανάρτηση.
Ο Γερμανός δημοσιογράφος έγραψε αργά το βράδυ πως η μετακίνηση του 23χρονου Ελληνοελβετού κεντρικού αμυντικού έκλεισε, με την Χάιντενχαϊμ να τον αποκτά ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς όμως να καταφέρει να συμπεριλάβει στο deal κάποια οψιόν αγοράς.
Ο Στεργίου αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις σήμερα ώστε να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του. Εκείνος έκανε μόλις δύο συμμετοχές στο πρώτο μισό της σεζόν με την ανδρική ομάδα των Σουηβών και γι' αυτό ήθελε να πάει κάπου όπου θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, κάτι με το οποίο συμφώνησε και η ομάδα του κι έτσι βρέθηκε η λύση της Χάιντενχαϊμ.
🚨💥 EXCL | Leonidas Stergiou to Heidenheim - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 14, 2026
Total agreement has been reached with VfB Stuttgart. The move is a loan deal without an option to buy. A medical is scheduled for Thursday. Heidenheim boss Holger Sanwald never gave up to sign the 23 y/o right-back.… pic.twitter.com/j03BEb22k3
