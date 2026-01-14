Λεωνίδας Στεργίου: Στο στόχαστρο της Χάιντενχαϊμ ο 23χρονος μπακ
Η Χάιντενχαϊμ φαίνεται διατεθειμένη να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή Λεωνίδα Στεργίου. Όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος ρεπόρτερ, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, ο 23χρονος δεξιός μπακ βρίσκεται στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων, όπως η Άουγκσμπουργκ, αλλά αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί της Χάιντενχαϊμ θεωρούνται φαβορί για την απόκτησή του.
Ο Στεργίου διατηρεί συμβόλαιο με τη Στουτγκάρδη μέχρι το 2028, και η απόφαση για το αν θα τον αφήσουν τελικά να φύγει αναμένεται να ληφθεί εντός των επόμενων ημερών. Ο σύλλογος τον είχα αποκτήσει το καλοκαίρι του 2024
Ο 23χρονος μπακ, γεννημένος στην Ελβετία, από το καλοκαίρι του 2024 έχει πραγματοποιήσει συνολικά 38 εμφανίσεις σε Bundesliga αλλά και στο Κύπελλο Γερμανίας, έχοντας ως απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ. Παράλληλα, μετρά και τέσσερις συμμετοχές στο Champions League με τη φανέλα των Σουηβών.
🚨🆕 Heidenheim are continuing to push for the signing of Leonidas #Stergiou, with FC Augsburg also showing interest. At present, however, Heidenheim are considered the favourites. #VfB Stuttgart will decide in the next days whether they are prepared to let him leave. The 23… pic.twitter.com/egVhrzLhXR— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.