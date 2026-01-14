Πολύ κοντά στην απόκτηση του Λεωνίδα Στεργίου της Στουτγκάρδης είναι η Χάιντενχαϊμ.

Η Χάιντενχαϊμ φαίνεται διατεθειμένη να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή Λεωνίδα Στεργίου. Όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος ρεπόρτερ, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, ο 23χρονος δεξιός μπακ βρίσκεται στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων, όπως η Άουγκσμπουργκ, αλλά αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί της Χάιντενχαϊμ θεωρούνται φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Στεργίου διατηρεί συμβόλαιο με τη Στουτγκάρδη μέχρι το 2028, και η απόφαση για το αν θα τον αφήσουν τελικά να φύγει αναμένεται να ληφθεί εντός των επόμενων ημερών. Ο σύλλογος τον είχα αποκτήσει το καλοκαίρι του 2024

Ο 23χρονος μπακ, γεννημένος στην Ελβετία, από το καλοκαίρι του 2024 έχει πραγματοποιήσει συνολικά 38 εμφανίσεις σε Bundesliga αλλά και στο Κύπελλο Γερμανίας, έχοντας ως απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ. Παράλληλα, μετρά και τέσσερις συμμετοχές στο Champions League με τη φανέλα των Σουηβών.