Η Μπάγερ Λεβερκούζεν χάνει για 2-3 εβδομάδες λόγω τραυματισμού τον Έντμοντ Ταπσόμπα, με τον Αφρικανό αμυντικό να μην υπολογίζεται για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Η πορεία της Μπουρκίνα Φάσο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε στη φάση των «16», όμως ακόμα κι έτσι, η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν θα έχει διαθέσιμο τον Έντμοντ Ταπσόμπα στο προσεχές μέλλον.

Κι αυτό γιατί όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος, ο 27χρονος στόπερ επέστρεψε τραυματισμένος από το Copa Africa, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες! Κάτι που σημαίνει πως ο Αφρικανός αμυντικός θα χάσει σίγουρα τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για τη league phase του Champions League στις 20 Ιανουαρίου.

Η σχετική ενημέρωση από τις Ασπιρίνες κάνει λόγο για μυϊκό τραυματισμό, με τον Ταπσόμπα να αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στελέχη της Μπάγερ, μετρώντας τρία γκολ και δύο ασίστ σε 22 συμμετοχές φέτος, πριν ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής του ομάδας.

Αν επιβεβαιωθεί η χειρότερη πρόβλεψη, ο Ταπσόμπα ενδέχεται να επιστρέψει στη δράση αρχές Φεβρουαρίου, χάνοντας μέχρι και έξι αγώνες στο διάστημα αυτό.