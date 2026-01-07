Νεαρός αστέρας της Μπάγερν Μονάχου απολογήθηκε επειδή δήλωσε ότι θέλει να παίξει στην Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, απολογήθηκε δημόσια για την δήλωση που έκανε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα των ονείρων του.

Ένας μικρός πανικός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στις τάξεις των οπαδών της Μπάγερν Μονάχου, μετά από κάποιες δηλώσεις ενός νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας, οι οποίες πήραν τεράστια έκταση.

Πιο συγκεκριμένα σε πρόσφατες δηλώσεις του, σε μία δημόσια συγκέντρωση οπαδών που οργάνωσαν οι Βαυαροί, ο Λέναρτ Κάρλ, η φετινή αποκάλυψη του γερμανικού συλλόγου, σημείωσε πως στο μέλλον θα επιθυμούσε να αγωνιστεί με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αυτή είναι η ομάδα των ονείρων του. Μάλιστα όπως γνωστοποιήθηκε αργότερα ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε περάσει κιόλας από δοκιμαστικό στις ακαδημίες της «βασίλισσας», όμως τελικά δεν επελέγη και για αυτό εντάχθηκε στις αντίστοιχες της Μπάγερν.

«Ελπίζω αυτό να μείνει μεταξύ μας. Η Μπάγερν είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Είναι όνειρο να παίξω εκεί, αλλά μια μέρα θέλω να πάω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή είναι η ομάδα των ονείρων μου, αλλά αυτό θα μείνει μεταξύ μας», σχολίασε ο έφηβος αθλητής, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Μπάγερν μέχρι το 2028.

Lennart Karl: “Playing for Bayern is a dream. But at some point I definitely want to go to Real Madrid.”



pic.twitter.com/EhR0GXVn5b — TC (@totalcristiano) January 4, 2026

Οι δηλώσεις του Καρλ, όπως ήταν λογικό, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων τόσο στo εσωτερικό του συλλόγου, όσο και στον γερμανικό τύπο, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο έφηβος κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, ως «αρουραίος»

Τα μέσα της χώρας πάντως αναφέρουν ότι ο παίκτης ζήτησε επίσημα συγγνώμη από την Μπάγερν Μονάχου για τις δηλώσεις του και από όλους όσους ένιωσαν προσβεβλημένοι από αυτές.

«Την επόμενη μέρα ήρθε να μας δει και είπε: "Νομίζω ότι είπα κάτι δυσάρεστο που θα μπορούσε να παρερμηνευθεί". Για εμάς, το θέμα έχει κλείσει. Δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Το πήρα ήρεμα. Αποδίδει καλά στο γήπεδο, αισθάνεται πολύ άνετα στην Μπάγερν και ξέρει που βρίσκεται. Αυτό είναι που έχει σημασία», εξήγησε ο Μαξ Έμπερλ, Διευθύνων Σύμβουλος της Μπάγερν Μονάχου, σε σχετικές δηλώσεις του.

Από την πλευρά του ο Κρίστοφ Φρόιντ, αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, τόνισε σχετικά με το περιστατικό πως: «Συνειδητοποίησε αμέσως πόσο κρίμα ήταν. Ζήτησε συγγνώμη την επόμενη μέρα και συζητήσαμε το θέμα. Είπε: "Δεν το εννοούσα έτσι". Νιώθει πολύ άνετα στην Μπάγερν. Απολαμβάνει πραγματικά αυτή τη στιγμή».

Ο Λέναρτ Καρλ, ο οποίος είναι μόλις 17 ετών, έχει αγωνιστεί την φετινή σεζόν σε 22 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις πετυχαίνοντας παράλληλα 6 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ. Όλα αυτά όμως φαίνεται πως έχουν μικρή σημασία για τους οπαδούς των πρωταθλητών Γερμανίας, οι οποίοι δεν φαίνονται πρόθυμοι να συγχωρέσουν το μικρό αυτό ατόπημα του νεαρού ποδοσφαιριστή.

I actually hate Karl it's not even a gimmick, this is the first time I've actually hated a Bayern player. Shit players like Goretzka deserve criticism but I'd still celebrate if they score, you'll never see me celebrating a Karl goal ever, even if it's a 94th minute UCL winner — NK1 (@RoyalKimmich) January 6, 2026