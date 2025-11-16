Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, ο άσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ και η σύντροφός του, θα κληθούν να πληρώσουν περί τις 450.000 ευρώ για παράνομη κατοχή όπλων.

Μπλεξίματα με τον... νόμο έχει ο επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Καρίμ Αντεγέμι. Όπως προκύπτει από τα γερμανικά ΜΜΕ, ο 23χρονος winger και η σύντροφός του, κλήθηκαν να πληρώσουν 450.000 ευρώ ως πρόστιμο για... παράνομη κατοχή όπλων!

Συγκεκριμένα, οι Αρχές βρήκαν στην κατοχή του Γερμανού επιθετικού, ένα όπλο ηλεκτροσόκ και μια σιδερογροθιά, τα οποία ο ποδοσφαιριστής είχε δίχως τις ανάλογες άδειες.

Ο ίδιος ο Αντεγέμι δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δήλωση επί του θέματος, ωστόσο ο σύλλογος από τη Βεστφαλία, σεβόμενος την Αστυνομία, ανέφερε:

«Η ομάδα μας λαμβάνει πάντα σοβαρά υπόψη τις ποινικές κατηγορίες και τις χρησιμοποιεί ως ευκαιρία να τις συζητήσει με τους υπαλλήλους της, σεβόμενη τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας».

Σημειώνεται πάντως πως παρότι θα γραφτεί στο Ομοσπονδιακό Κεντρικό Μητρώο, η συγκεκριμένη «πράξη» δεν θα αμαυρώσει το μητρώο του άσου της Ντόρτμουντ.