Σοκαριστικές εικόνες: Κάρφωσαν κλειδί αυτοκινήτου στο κεφάλι ποδοσφαιριστή!

Απίστευτες σκηνές σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Αργεντινή, με τον Τζόναθαν ''Κόρτο'' Σμιθ να δέχεται επίθεση με... κλειδί αυτοκινήτου!

Σάλος έχει προκληθεί στην Αργεντινή με τις κωμικοτραγικές καταστάσεις που έλαβαν χώρα σε αγώνα κοριτσιών, όταν ο πατέρας ενός εξ αυτών και ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Τζενεράλ Λαμαντρίντ, Τζόναθαν ''Κόρτο'' Σμιθ δέχθηκε επίθεση με έναν ασυνήθιστο τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος κατά τη διάρκεια συμπλοκής, δέχθηκε επίθεση με... κλειδί αυτοκινήτου, το οποίο ο δράστης του κάρφωσε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα φυσικά να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Μάλιστα, εκεί βρέθηκε ελαφρώς τραυματισμένη κι η κόρη του Σμιθ, όμως ο πατέρας της υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργείο καθώς η κατάστασή του μετά από αυτό το τραύμα ήταν κρίσιμη, ωστόσο οι γιατροί ενημέρωσαν πως το κλειδί δεν τον τραυμάτισε σε αρτηρία ή φλέβα.

Το αστείο -και τραγικό- της υπόθεσης είναι πως ο 40χρονος δράστης, απαίτησε από τις Αρχές να του επιστραφεί και το κλειδί! Φυσικά κάτι τέτοιο δε συνέβη, με το αμάξι να κατάσχεται.