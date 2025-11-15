Σοκαριστικές εικόνες: Κάρφωσαν κλειδί αυτοκινήτου στο κεφάλι ποδοσφαιριστή!
Σάλος έχει προκληθεί στην Αργεντινή με τις κωμικοτραγικές καταστάσεις που έλαβαν χώρα σε αγώνα κοριτσιών, όταν ο πατέρας ενός εξ αυτών και ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Τζενεράλ Λαμαντρίντ, Τζόναθαν ''Κόρτο'' Σμιθ δέχθηκε επίθεση με έναν ασυνήθιστο τρόπο.
Συγκεκριμένα, ο 35χρονος κατά τη διάρκεια συμπλοκής, δέχθηκε επίθεση με... κλειδί αυτοκινήτου, το οποίο ο δράστης του κάρφωσε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα φυσικά να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο.
Μάλιστα, εκεί βρέθηκε ελαφρώς τραυματισμένη κι η κόρη του Σμιθ, όμως ο πατέρας της υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργείο καθώς η κατάστασή του μετά από αυτό το τραύμα ήταν κρίσιμη, ωστόσο οι γιατροί ενημέρωσαν πως το κλειδί δεν τον τραυμάτισε σε αρτηρία ή φλέβα.
Το αστείο -και τραγικό- της υπόθεσης είναι πως ο 40χρονος δράστης, απαίτησε από τις Αρχές να του επιστραφεί και το κλειδί! Φυσικά κάτι τέτοιο δε συνέβη, με το αμάξι να κατάσχεται.
🔴 #Violencia en un partido de #futbolamateur en #Berazategui: le clavaron la llave de auto en la cabeza a Jonathan “Corto” Smith— El Bonaerense (@elbonanews) November 14, 2025
👉 El exjugador y capitán de la Asociación Deportiva Berazategui dirigía el fútbol femenino del Club Estrella de Plátanos y fue atacado por un… pic.twitter.com/9rdhC5ZyFc
