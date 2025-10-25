Η Γκλάντμπαχ των δέκα παικτών έβαλε δύσκολα στην Μπάγερν, αλλά εν τέλει οι Βαυαροί βρήκαν τη λύση και με τρία γκολ στο δεύτερο μέρος έκαναν το 8/8 στην Bundesliga (3-0). Στο... κατόπι της η Λειψία, που διέλυσε με εξάρα την Άουγκσμπουργκ (6-0).

Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου 0-3

Δεν κάνει στάσεις το... τραίνο της Μπάγερν Μονάχου στην Bundesliga. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας έπαιξε ως τέτοια στην έδρα της Γκλάντμπαχ και απέφυγε με τριάρα (3-0) την... μπανανόφλουδα για να συνεχίσει το «απόλυτό» της. Οι Βαυαροί έλυσαν τον γρίφο στο δεύτερο μέρος, πήραν την όγδοη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα φέτος και φυσικά συνεχίζουν στην κορυφή.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες μόλις στο 19' εξαιτίας της αποβολής του Κάστροπ, όμως η αλήθεια είναι πως αυτή η εξέλιξη περιέπλεξε κάπως τα πράγματα για την Μπάγερν, αφού η Γκλάντμπαχ οργανώθηκε σε χαμηλό μπλοκ και προσπάθησε να... βραχυκυκλώσει τα πάντα. Η ομάδα του Κομπανί πάντως έψαξε με υπομονή και βρήκε τις λύσεις.

Ο Κέιν προειδοποίησε με ακυρωθέν γκολ στην αρχή του δεύτερου μέρους και στο 64' ο Κίμιχ έκοψε τον γόρδιο δεσμό κάνοντας το 1-0. Πέντε λεπτά μετά, ο Γκερέιρο μετά την τρομερή ασίστ του Ολίσε διπλασίασε τα βαυαρικά τέρματα.

Η Γκλάντμπαχ έχασε ευκαιρία να μπει ξανά στο ματς με το άστοχο πέναλτι του Στόγκερ στο 75' και ο Καρλ στο 81' με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Άουγκσμπουργκ - Λειψία 0-6

Πήγε για... περίπατο στη Βαυαρία η Λειψία κι έμεινε στο κατόπι της Μπάγερν. Δίχως να αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα, οι Ταύροι σκόρπισαν με εκκωφαντική εξάρα την Άουγκσμπουργκ εκτός έδρας και παρέμειναν στη 2η της Bundesliga, στο -5 από την κορυφή. Βασικός αγωνίστηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης για τους γηπεδούχους, που παραμένουν στο... χείλος της ζώνης του υποβιβασμού και τη 15η θέση.

Ντιομαντέ, Καρντόσο και Νούσα με τρία γκολ από το 10' έως το 22' άνοιξαν τον δρόμο της νίκης και ο Μπαουμγκάρτνερ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 38'. Η Λειψία δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ούτε στο δεύτερο μέρος και με τα τέρματα των Ουεντραόγκο (56') και Λουκέμπα (65') έφτασε τα έξι γκολ με έξι διαφορετικούς σκόρερς και πανηγύρισε ένα σπουδαίο τρίποντο.

Άιντραχτ - Ζανκτ Πάουλι 2-0

Η Άιντραχτ συνήλθε από την πεντάρα της Λίβερπουλ στο Champions League και επέστρεψε στις νίκες με... θύμα της την Ζανκτ Πάουλι του βασικού Μανώλη Σάλιακα. Ανώτεροι οι Αετοί στο πρώτο μέρος, πήραν το προβάδισμα με τον Μπούρκαρντ στο 36ο λεπτό μετά το λάθος του τερματοφύλακα της Ζανκτ Πάουλι. Ο ίδιος παίκτης στο 56' βρήκε και πάλι δίχτυα, με την Άιντραχτ να ανεβαίνει στην 6η θέση, ενώ η ομάδα του Σάλιακα έμεινε στην 14η θέση.

Χόφενχαϊμ - Χάιντενχαϊμ 3-1

Φλερτάρει με την Ευρώπη η Χόφενχαϊμ μετά και τη νίκη της με 3-1 επί της Χάιντενχαϊμ. Οι γηπεδούχοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα και προηγήθηκαν με 2-0 στο ημίχρονο χάρη σε γκολ των Ασλάνι (18΄) και Λεμπερλέ (45΄+2΄). Στο 63΄ο Κράμαριτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για τη Χόφενχαϊμ, με τους φιλοξενούμενους απλώς να μειώνουν στο τελικό 3-1 στο 75΄. Με αυτή τη νίκη οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στην 7η θέση και «χτυπούν την πόρτα» της Ευρώπης, τη στιγμή που η Χάιντενχαϊμ παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Αμβούργο - Βόλφσμπουργκ 0-1

Επιτέλους νίκη για τη Βόλφσμπουργκ! Οι Λύκοι, μετά από ένα «νεκρό» διάστημα δύο μηνών, πανηγύρισαν τους τρεις βαθμούς της νίκης στην έδρα του Αμβούργου με το ισχνό 0-1. Το μοναδικό τέρμα σημείωσε ο Ντάγκιμ στο 15' μετά το ωραίο γύρισμα του Έρικσεν, ενώ το Αμβούργο έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Κονιγκσντόρφερ να αστοχεί. Οι γηπεδούχοι είχαν μάλιστα δύο δοκάρια, αλλά η Βόλφσμπουργκ κράτησε το αποτέλεσμα και ξέφυγε στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Βασικός αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έχοντας καλή παρουσία.