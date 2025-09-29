Σαρκαστικός ως προς το ποσό που δαπάνησε η Νιούκαστλ για τον άλλοτε μεταγραφικό στόχο της Μπάγερν Μονάχου, Νικ Βολτεμάντε, εμφανίστηκε ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, μέλος του Δ.Σ. των Βαυαρών.

Για μία ακόμη φορά, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε δεν... μάσησε τα λόγια του! Κατά τη διάρκεια του μεταγραφικού παζαριού το καλοκαίρι, η Μπάγερν Μονάχου πίεσε για να αποκτήσει τον Νικ Βολτεμάντε, ωστόσο η Στουτγκάρδη ήταν ανένδοτη.

Μάλιστα, έφτασε σε σημείο να απορρίψει πρόταση ύψους μέχρι και 60 εκατ. ευρώ που κατέθεσαν οι Βαυαροί, οι οποίοι στη συνέχεια αποσύρθηκαν από την «κούρσα» για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού. Ο οποίος τελικά κατέληξε στην Νιούκαστλ, η οποία έβαλε πολύ βαθιά στην τσέπη το χέρι της, δίνοντας κάτι παραπάνω από 80 εκατ. ευρώ για τον Βολτεμάντε που έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.

Ο Ρουμενίγκε, ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. της Μπάγερν, ειρωνεύτηκε τις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της Στουτγκάρδης για τον νεαρό επιθετικό.

«Μπορώ μόνο να συγχαρώ τους ανθρώπους της Στουτγκάρδης που βρήκαν έναν ''ηλίθιο'' που πλήρωσε τόσα χρήματα για τον Βολτεμάντε, γιατί στην Μπάγερν σίγουρα δεν θα τα δίναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμενίγκε. Όλα αυτά μερικές ημέρες μετά την... λύπη που εξέφρασε για τον Φλόριαν Βιρτς και το γεγονός ότι κατέληξε στην Λίβερπουλ παρά στην Μπάγερν. Πάντως, ο Βολτεμάντε έχει ήδη βρει δίχτυα δύο φορές με τη Νιούκαστλ στις πρώτες του εμφανίσεις με την ομάδα.