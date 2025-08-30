Ο σύλλογος της Premier League απέκτησε τον επιθετικό της Στουτγκάρδης και τον έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία, πληρώνοντας περί τα 85 εκατ. ευρώ. στους Γερμανούς.

Παίκτης της Νιουκάστλ είναι και επίσημα ο Νικ Βολτεμάντε. Οι «καρακάξες» ανακοίνωσαν το deal με τη Στουτγκάρδη, πληρώνοντας σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα περί τα 85 εκατ. ευρώ στους Γερμανούς, συν 5 ακόμη με τη μορφή μπόνους.

Ο νεαρός Γερμανός αποτέλεσε βασικό στόχο της Μπάγερν Μονάχου σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, έχοντας μάλιστα (βάσει ρεπορτάζ) συμφωνήσει προφορικά με τους Βαυαρούς, ωστόσο η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ σε τελικό στάδιο. Η ομάδα της Premier League κινήθηκε άμεσα και έκλεισε τον παίκτη, που τελείωσε την περασμένη σεζόν με 17 γκολ σε 33 επίσημες εμφανίσεις.

Η μεταγραφή αυτή ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο και για εκείνη του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ, με τον χρόνο πλέον να πιέζει και τα αγγλικά μέσα να αναφέρουν ότι οι «Reds» ετοιμάζουν «αστρονομική» πρόταση 150 εκατ. ευρώ για τον Σουηδό.