Νιουκάστλ, μεταγραφές: Ο Βολτεμάντε έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της
Παίκτης της Νιουκάστλ είναι και επίσημα ο Νικ Βολτεμάντε. Οι «καρακάξες» ανακοίνωσαν το deal με τη Στουτγκάρδη, πληρώνοντας σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα περί τα 85 εκατ. ευρώ στους Γερμανούς, συν 5 ακόμη με τη μορφή μπόνους.
Ο νεαρός Γερμανός αποτέλεσε βασικό στόχο της Μπάγερν Μονάχου σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, έχοντας μάλιστα (βάσει ρεπορτάζ) συμφωνήσει προφορικά με τους Βαυαρούς, ωστόσο η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ σε τελικό στάδιο. Η ομάδα της Premier League κινήθηκε άμεσα και έκλεισε τον παίκτη, που τελείωσε την περασμένη σεζόν με 17 γκολ σε 33 επίσημες εμφανίσεις.
Η μεταγραφή αυτή ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο και για εκείνη του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ, με τον χρόνο πλέον να πιέζει και τα αγγλικά μέσα να αναφέρουν ότι οι «Reds» ετοιμάζουν «αστρονομική» πρόταση 150 εκατ. ευρώ για τον Σουηδό.
Welcome to Newcastle, Nick!
We can confirm the signing of Nick Woltemade in a club-record deal from Bundesliga side VFB Stuttgart 🤩 pic.twitter.com/YVnauDOXpX— Newcastle United (@NUFC) August 30, 2025
