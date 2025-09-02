Στο φινάλε των μεταγραφών Μπάγερν Μονάχου και Τσέλσι βρήκαν εν τέλει τη φόρμουλα και ο Σενεγαλέζος στράικερ μετακόμισε με τη μορφή δανεισμού στη βαυαρική πρωτεύουσα.

Το...saga της μετακίνησης του Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι στην Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώθηκε στο...φώτο φίνις της μεταγραφικής περιόδου, θετικά για τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Οι δυο ομάδες είχαν έρθει σε συμφωνία από το περασμένο Σάββατο (30/8) για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ωστόσο ο τραυματισμός του Λίαμ Ντέλαπ, που θα μείνει εκτός για πάνω από δυο μήνες, ανάγκασε τους Λονδρέζους να... κάνουν πίσω, ζητώντας από τον 24χρονο που βρισκόταν ήδη στο Μόναχο, να επιστρέψει. Ωστόσο, η πίεση τόσο του ίδιου όσο και του ατζέντη του, σε συνδυασμό και με την προσπάθεια του Μαξ Έρμπελ, έφεραν αποτέλεσμα.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) τα δυο κλαμπ ήρθαν σε... εκ νέου deal, και πάλι για μονοετή δανεισμό του Τζάκσον, με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι, ενώ η Μπάγερν θα πληρώσει περί τα 16.5 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο, και φυσικά όλο το μισθό του Σενεγαλέζου, που πήρε το νούμερο «11» στη νέα του ομάδα.