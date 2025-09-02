Μπάγερν Μονάχου, μεταγραφές: Ολοκληρώθηκε η... ανατροπή με Τζάκσον, δανεικός από την Τσέλσι
Το...saga της μετακίνησης του Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι στην Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώθηκε στο...φώτο φίνις της μεταγραφικής περιόδου, θετικά για τους πρωταθλητές Γερμανίας.
Οι δυο ομάδες είχαν έρθει σε συμφωνία από το περασμένο Σάββατο (30/8) για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ωστόσο ο τραυματισμός του Λίαμ Ντέλαπ, που θα μείνει εκτός για πάνω από δυο μήνες, ανάγκασε τους Λονδρέζους να... κάνουν πίσω, ζητώντας από τον 24χρονο που βρισκόταν ήδη στο Μόναχο, να επιστρέψει. Ωστόσο, η πίεση τόσο του ίδιου όσο και του ατζέντη του, σε συνδυασμό και με την προσπάθεια του Μαξ Έρμπελ, έφεραν αποτέλεσμα.
Αργά το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) τα δυο κλαμπ ήρθαν σε... εκ νέου deal, και πάλι για μονοετή δανεισμό του Τζάκσον, με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι, ενώ η Μπάγερν θα πληρώσει περί τα 16.5 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο, και φυσικά όλο το μισθό του Σενεγαλέζου, που πήρε το νούμερο «11» στη νέα του ομάδα.
FC Bayern sign Nicolas Jackson on loan from Chelsea ✍️
🔗 https://t.co/iSjvJ7gixz#ServusNico pic.twitter.com/UCg8O7Yn7S— FC Bayern (@FCBayernEN) September 1, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.