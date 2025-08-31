Το σίριαλ έληξε και η Μπάγερν δεν... χαμογέλασε στο τέλος. Σύμφωνα με το Sky Sports, ο δανεισμός του Νίκολας Τζάκσον στους Βαυαρούς «χάλασε» εντελώς και ο Σενεγαλέζος στράικερ θα συνεχίσει στην Τσέλσι.

Ένας... μικρός χαμούλης που λαμβάνει τέλος στην υπόθεση του Νίκολας Τζάκσον. Η Τσέλσι είχε και το μαχαίρι, είχε και το καρπούζι και αποφάσισε να ακυρώσει οριστικά τον δανεισμό του Σενεγαλέζου στράικερ στην Μπάγερν Μονάχου.

Όλη η δράση έλαβε χώρα το Σάββατο (30/08). Ο Τζάκσον είχε λάβει άδεια να ταξιδέψει στη Γερμανία για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του ως δανεικός στην Πρωταθλήτρια. Την ίδια ώρα ωστόσο, ο Λίαμ Ντέλαπ τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι απέναντι στη Φούλαμ. Προκειμένου να μη μείνει με μόνο σέντερ φορ τον Ζοάο Πέδρο, η Τσέλσι «πάγωσε» τη διαδικασία του δανεισμού του Τζάκσον και του έδωσε εντολή να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Ο 24χρονος όμως στύλωσε τα πόδια και παρέμεινε στη Γερμανία, προσπαθώντας να βοηθήσει την Μπάγερν να τελειώσει την υπόθεση. Άλλωστε, ήταν και είναι πολύ απογοητευμένος από την αντιμετώπιση των Λονδρέζων προς το πρόσωπό του, αφού για καιρό τον είχαν εκτός ομάδας, χωρίς να τον υπολογίζουν.

Οι δύο σύλλογοι συνέχισαν καθ'όλη τη διάρκεια της Κυριακής (31/08) τις διαπραγματεύσεις ψάχνοντας μια χρυσή τομή - συζητήθηκε μέχρι και το ενδεχόμενο κανονικής μεταγραφής - ωστόσο αυτή δεν βρέθηκε, η Τσέλσι δεν μπόρεσε να βρει άλλη έξτρα λύση για την κορυφή της επίθεσης, και επέβαλε την ισχύ της ακυρώνοντας μια και καλή, όπως μετέδωσε το Sky Sports, τον δανεισμό του Νίκολας Τζάκσον. Ο Σενεγαλέζος επιστρέφει στο Λονδίνο και θα ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα.