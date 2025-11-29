Χάρη στο γκολ του Λουίς Ντίας στις καθυστερήσεις, η Μπάγερν «λύγισε» με ανατροπή τη Ζανκτ Πάουλι στο Μόναχο. Σπουδαία νίκη για τη Χόφενχαϊμ, που συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις.

Μπάγερν Μονάχου - Ζανκτ Πάουλι 3-1

Έπαιξε με τη φωτιά η Μπάγερν Μονάχου, που μετά την ήττα της από την Άρσεναλ στο Champions League φλέρταρε με στραβοπάτημα και στην Bundesliga. Ωστόσο προέταξε την ποιότητά της και έκαμψε την αντίδραση της Ζανκτ Πάουλι (στον πάγκο ήταν ο Μανώλης Σάλιακας) με ανατροπή της τελευταίας στιγμής (3-1) και πρωταγωνιστή τον ασταμάτητο Λουίς Ντίας. Έτσι, οι πρωτοπόροι Βαυαροί αύξησαν την απόστασή τους από τη Λειψία στους οκτώ βαθμούς.

Εφιαλτικά ξεκίνησε το παιχνίδι για την ομάδα του Κομπανί, που μόλις στο 6' είδε τον Χουντοντζί να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Αναμενόμενα βέβαια αυτή η εξέλιξη... αγρίεψε την Πρωταθλήτρια που έφτασε στην ισοφάριση με τον Γκερέρο (μετά από ασίστ του Ντίας) στο 44' και εν συνεχεία πίεσε ανελέητα για δεύτερο γκολ. Στο φινάλε δικαιώθηκε, με κεφαλιά του Ντίας στο 90+3' γύρισε τούμπα το ματς και λίγο μετά ο Τζάκσον έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το 3-1.

Χόφενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ 3-0

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Χόφενχαϊμ, που άφησε πίσω της την γκέλα με τη Μάιντς και επέστρεψε και στις νίκες και στις πρώτες θέσεις της Bundesliga. «Σκόρπισε» με τριάρα την Άουγκσμπουργκ του βασικού Γιαννούλη (ο Έλληνας μπακ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του) και πάτησε - έστω και προσωρινά - στην 4η θέση του πρωταθλήματος. Η Χόφενχαϊμ ήταν εξαιρετική στο πρώτο μέρος και... καθάρισε νωρίς. Ο Τουρέ άνοιξε το σκορ στο 16', ο Μπέργκερ δέκα λεπτά χαλύβδωσε το προβάδισμα και στην εκπνοή του ημιχρόνου το αυτογκόλ του Ζέσιγκερ διαμόρφωσε από νωρίς το τελικό σκορ.

Ουνιόν Βερολίνου - Χάιντενχαϊμ 1-2

Τρίποντο από χρυσάφι για την Χάιντενχαϊμ που άλωσε το Βερολίνο με... τρελή ανατροπή στα τελευταία λεπτά (1-2) κάνοντας ένα μεγάλο βήμα για την μάχη της σωτηρίας της. Η Ουνιόν ήταν αυτή που πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Κεντίρα στο 43'. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι πλήρωσαν τις χαμένες ευκαιρίες σε ένα φινάλε-δράμα. Στο 90' ο Σίμερ με ένα υπέροχο σουτ στην κίνηση ισοφάρισε, ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα ο Σόπνερ διαμόρφωσε το τελικό 1-2 για την Χάιντενχαϊμ που πήρε μόλις την δεύτερη φετινή της νίκη στο πρωτάθλημα. Στην 10η θέση η Ουνιόν.

Βέρντερ Βρέμης - Κολωνία 1-1

H Κολωνία έκλεψε την... μπουκιά από το στόμα της Βέρντερ Βρέμης στο 90+1' με το τελικό 1-1 να δίνει από έναν βαθμό σε κάθε ομάδα. Ο Φριντλ στο 22' έδωσε προβάδισμα στην Βέρντερ, με την Κολωνία να πιέζει για την ισοφάριση σε όλο το δεύτερο μέρος. Στο 88' είχε δοκάρι, αλλά η λύτρωση ήρθε τελικά στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου με τον Ελ Μάλα. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σταρκ..