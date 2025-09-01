Τζάκσον: Ανατροπή στην ανατροπή και κλείνει δανεικός στη Μπάγερν!
Πέρασε από χίλια κύματα κι από συνεχείς ανατροπές, αλλά στο τέλος φαίνεται πως οδεύει σε αίσιο τέλος! Ο δανεισμός του Νίκολας Τζάκσον στη Μπάγερν Μονάχου θα ολοκληρωθεί μετά από συμφωνία των Βαυαρών με την Τσέλσι, ενώ μέχρι το βράδυ της Κυριακής (31//8) όλα έδειχναν... ναυάγιο.
Η Μπάγερν ενημέρωσε τον Σενεγαλέζο επιθετικό να επιστρέψει στο Λονδίνο, όμως μετά από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων βρέθηκε η χρυσή τομή που θα επιτρέψει τελικά τον δανεισμό του Τζάκσον στην γερμανική ομάδα. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες έδωσαν ξανά τα χέρια για δανεισμό με ελαφρώς αυξημένο ενοίκιο από εκείνο που όριζε η προηγούμενη συμφωνία τους, το οποίο θα ανέλθει στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα στο deal συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, αλλά αυτή τη φορά θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα μετά από σχετική απαίτηση της Τσέλσι. Η αποδοχή των Βαυαρών στους σχετικούς όρους επέτρεψε τη μετακίνηση του Σενεγαλέζου στο Μόναχο και τη... λήξη ενός πολυτάραχου σίριαλ, που θα ολοκληρωθεί στο φινάλε του μεταγραφικού παραθύρου.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Bayern and Chelsea seal new agreement for Nicolas Jackson deal, done!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Loan + buy clause with new element of obligation to buy included in the deal for 2026, as Chelsea wanted.
Jackson already agreed 5 year deal at Bayern. €16.5m loan fee.
Here we go again 💣 pic.twitter.com/0O1HvrvRYh
