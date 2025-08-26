Λεβερκούζεν: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκας Βάσκεθ
Έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια, αλλά για μήνες ολόκληρους ο επόμενος σταθμός της καριέρας του παρέμενε αβέβαιος.
Γράφτηκαν σενάρια για παραμονή στην Ισπανία, για εντυπωσιακές προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, ακόμα και Τουρκία, αλλά τελικά ο Λούκας Βάσκεθ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga.
Αργά το βράδυ της Δευτέρας (25/8), ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε συμφωνία του Ισπανού δεξιού μπακ με τη Λεβερκούζεν και η επιβεβαίωση δεν άργησε να καταφτάσει.
Την επομένη το γερμανικό κλαμπ ανακοίνωσε την απόκτηση του ως ελεύθερο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον 33χρονο να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2027 και να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Την περσινή περίοδο ο Βάσκεθ διετέλεσε ως ο βασικός δεξιός οπισθοφύλακας των Μερένγκες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ντάνι Καρβαχάλ, καταγράφοντας συνολικά 53 συμμετοχές με απολογισμό δυο γκολ και οκτώ ασίστ.
Lucas Vazquez signs with Bayer 04 until 2027! ⚫️🔴#VamosVazquez pic.twitter.com/FXMawplSeM— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 26, 2025
